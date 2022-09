Kozakken Boys zet ouderen in het zonnetje tijdens speciale ouderendag

22 minuten geleden

Algemeen 69 keer gelezen

WERKENDAM • Voetbalclub Kozakken Boys uit Werkendam zal op zaterdag 1 oktober ruim honderd ouderen in het zonnetje zetten tijdens een speciale ouderendag. De club heeft een leuk programma voor de ouderen opgezet en verwelkomt hen in de middag bij de wedstrijd van het eerste elftal tegen AFC uit Amsterdam.

De ouderen zullen deze zaterdag met een bus op vijf punten opgehaald worden, om vervolgens met elkaar te gaan lunchen bij restaurant De Waterman in Werkendam. Hier krijgen de ouderen een fraaie Kozakken Boys-sjaal uitgereikt, die specifiek voor deze ouderendag ontworpen is.

Na de lunch vertrekt het gezelschap naar sportpark De Zwaaier, waar de ouderen op comfortabele stoelen, onder de huidige staantribune, plaats zullen nemen. Naast dat de ouderen vanaf deze plek kunnen genieten van het spektakel op het voetbalveld, zullen ze ook verwend worden met allerlei lekkers. Ook heeft men nog een leuke verrassing in petto.

De drijvende krachten achter de ouderendag zijn Hendri Visser, Floor Visser en Teus Visser. Het plan om een speciale ouderendag te organiseren werd aan het begin van het huidige voetbalseizoen bedacht door Teus. Met de helpend hand van Hendri en Floor kon er snel doorgepakt worden en werden de eerste contacten met verzorgingstehuizen in Werkendam gelegd.

Uit de hand gelopen

“Ik heb een aantal instellingen benaderd en ze reageerden allemaal, boven verwachting, enthousiast”, vertelt Hendri. Het was voor de mannen aanvankelijk afwachten of het plan zou aanslaan bij de ouderen, maar deze vraag kan inmiddels volmondig met ‘ja’ beantwoord worden. “Toen we begonnen, zeiden we tegen elkaar: als er vijf mensen willen komen vinden we het goed, maar willen er twintig komen is het ook prima. Het is met honderd mensen aardig uit de hand gelopen, maar dat maakt het ook erg leuk”, vindt Hendri.

“Logistiek is het wel een uitdaging, maar gelukkig komen er een aantal begeleiders mee.” De bezoekende ouderen komen uit zes verschillende Werkendamse instellingen. Dit zijn verzorgingstehuis Goezate, dagbesteding Goezate, De Molenhof, Altenastaete, De Zonnebloem afdeling Werkendam en Inlooppunt Werkendam.

“Vanwege de vele aanmeldingen hebben we ervoor gekozen om dit jaar alleen instellingen uit Werkendam te vragen. Misschien dat we, als het een succes blijkt te zijn, volgend jaar ook buiten het dorp gaan kijken”, legt Hendri uit.

Maatschappelijk betrokken

Volgens Floor laat de hoeveelheid animo zien dat veel ouderen te kampen hebben met eenzaamheid. “Daarom is het ook belangrijk om als Kozakken Boys zijnde maatschappelijk betrokken te zijn en op deze manier iets voor de mensen te betekenen. Wij vinden het super om die mensen een leuke dag te bezorgen en zij vinden het ook fantastisch.”

De dag wordt mede mogelijk gemaakt door verschillende bedrijven. “Wij willen onze dank naar hen uitspreken, maar ook naar alle vrijwilligers die deze dag mogelijk maken.”