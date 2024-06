Dochters en broers van Indië-veteraan Nelis Dammers uit Veen nemen Ereteken in ontvangst

VEEN • Kapitein Ad Potters van het Nederlands Veteraneninstituut ontving in oktober via een schoonzoon een krantenartikel. Dit artikel ging over de terugkomst van Indië-veteraan Nelis Dammers uit Veen op 4 mei 1950. Na gesprekken tussen schoonzoon John Custers en Potters bleek dat de familie niet in het bezit was van het Ereteken voor Orde en Vrede, dat iedere Indië-veteraan toekomt.

Potters liet dit onderzoeken en ontdekte dat Nelis Dammers op 17 januari 1948 op 20-jarige leeftijd met het schip ‘Tabinta’ vanuit Amsterdam naar Indië vertrok. Hij was als infanterist dienstplichtig soldaat ingedeeld bij het Regiment Technische Troepen als chauffeur van lichte voertuigen.

Op 4 mei 1950 keerde Dammers terug uit Sumatra met het schip ‘Dundalk Bay’ in Rotterdam. Hij was dus voor een periode van twee jaar en drie maanden op missie.



• Het krantenartikel van Nelis Dammers bij terugkomst in Nederland.

Ereteken alsnog uitgereikt

Om onbekende redenen is het Ereteken nooit uitgereikt. Custers vond het een verrassing om dit alsnog postuum te laten uitreiken aan de dochters Jannie en Jeannette tijdens hun familiereünie in ‘t Dorpshuis in Veen. Potters reisde daarom op zaterdag 1 juni af.

Dochters en broers

De organisatoren hadden het tot het laatst spannend gehouden, maar toen het gordijn van het podium openging en Potters in uniform op het podium stond, viel er meteen een enorme stilte. De dochters werden naar voren geroepen, evenals de nog levende broers van Nelis Dammers, Johan (86) en Jacob (80). De speech, het voorlezen van de oorkonde en de uitreiking van het Ereteken voor Orde en Vrede, gevolgd door één minuut stilte, maakten grote indruk en niet alle ogen bleven droog.

Op deze wijze is de meest ultieme erkenning en waardering voor deze Indië-veteraan uit Veen alsnog ten uitvoer gebracht. Tijdens de reünie werd nog lang nagepraat over de uitreiking en de Indië-periode. De familie heeft inmiddels digitaal de appelkaarten van Nelis Dammers ontvangen.