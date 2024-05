Man ernstig gewond na aanrijding op de Parallelweg in Genderen: traumahelikopter ter plaatse

1 uur geleden

112 606 keer gelezen











GENDEREN • Een man is vanmiddag met de fiets aangereden op de Parallelweg in Genderen, iets voor 13:00 uur. Hij raakte hierbij ernstig gewond. Meerdere ambulances, een traumahelikopter en de politie kwamen ter plaatsen.



De bestuurder van een brommobiel had de fietser vermoedelijk niet op tijd gezien toen hij de kruising van het Lange Pad overstak naar de Parallelweg. Een aantal meter later komt daar een fietspad uit op de weg. Op dat punt hebben de twee elkaar geraakt.



Zelfs een traumahelikopter kwam ter plaatste, om door middel van een trauma-arts bijstand te bieden aan de ambulancedienst. Het slachtoffer, een man op middelbare leeftijd, is met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.



De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.



De auto in kwestie. - Jurgen Versteeg