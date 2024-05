Nacompetitie voor clubs uit Altena is begonnen, Kozakken Boys en Achilles Veen vanavond in actie

ALTENA • De reguliere voetbalcompetities zitten erop. De kampioenen en degradanten zijn bekend. In Altena is alleen Be Ready de trotse ongeslagen kampioen. Voor Sleeuwijk, dat naar de derde klasse terugkeert, Sparta’30, straks vierdeklasser, en NOAD’32, dat volgend seizoen in de nieuw te vormen vijfde klasse uitkomt, is het doek gevallen. Wij zetten de clubs die via de nacompetitie kunnen promoveren of voor behoud van hun klasseniveau gaan spelen op een rij.

Dinsdag trapte Woudrichem al af. De ploeg opende het seizoen matig, maar de vechtmachine van stoppend interim-trainer Bert Schouten knokte zich naar de winst van de derde periode. Groote Lindt was op het eigen Bolwerk de eerste hindernis.

Fatsoenlijk voetbal was nauwelijks mogelijk

Woudrichem heeft geen verlichting op het fraaie hoofdveld, zodat moest worden uitgeweken naar een kletsnat en glad kunstgrasveld. “Fatsoenlijk voetbal was nauwelijks mogelijk, maar toch kregen wij voldoende kansen om de score te openen”, zag middenvelder Tim Saaman. In de slotfase sloegen de gasten uit Zwijndrecht echter twee keer hard toe. Woudrichem vloog met een 0-2 nederlaag meteen uit de P/D-competitie.

Frenk Keukens stroopt de mouwen extra op

Woensdagavond komen de divisieclubs al in actie. Het is onder andere Kozakken Boys in Veghel tegen Blauw Geel’38. Komende zaterdag is om 15.00 uur de tweede wedstrijd op de Werkendamse Zwaaier. Het resultaat over twee wedstrijden bepaalt vervolgens wie volgende week woensdag de volgende dubbel tegen TEC of Genemuiden instapt.

Ik hoop zó dat wij dit klusje gaan klaren, zodat wij volgend seizoen weer in de tweede divisie gaan starten

Bij Kozakken Boys-aanvoerder Frenk Keukens - hij maakt het seizoen af als centrale verdediger - gaan de mouwen in de nacompetitie nog eens extra omhoog.

“Ik vind het lekker dat wij het tegen Blauw Geel’38 zaterdag in eigen huis, voor hopelijk heel veel publiek, kunnen afmaken en ons plaatsten voor de halve finale. De overwinning bij Scheveningen geeft ons echt veel vertrouwen. Ik hoop zó dat wij dit klusje gaan klaren, zodat wij volgend seizoen weer in de tweede divisie gaan starten.”

Raily Ignacio stelt dat zijn eerste doel bij Kozakken Boys is bereikt. “De afspraak was dat ik zou meehelpen om minstens promotie-/degradatiewedstrijden te halen. Het worden hopelijk zes succesvolle finales voor ons. Ik heb er heel veel zin in.”

Achilles Veen en Almkerk spelen om promotie

Achilles Veen is als hoogst geëindigde periodekampioen van de vierde divisie geplaatst in de nacompetitie. Woensdag krijgt het in Naaldwijk te maken met Westlandia. Zaterdag om 17.00 uur is op De Hanen Weide de replay. De winnaar van dit dubbeltreffen krijgt te maken met Smitshoek of AWC uit Wijchen.

Almkerk speelde een prima seizoen in de eerste klasse en krijgt door het bereiken van de derde plaats kans op promotie naar de landelijke vierde divisie. Nooit eerder kwamen de Almkerkers op dat hoge niveau uit. Zaterdag gaat Almkerk eerst naar het Westland waar in Wateringen VELO de tegenstander is.

Het wordt een knock-outwedstrijd. Alleen de winnaar gaat door en krijgt op woensdag 5 juni in Oud-Beijerland te maken met SHO. Op 8 juni zijn de finales op neutraal terrein.

Deze clubs zijn vrij

De tweedeklassers Wilhelmina’26 en GRC 14 ontsnapten op de laatste speeldag aan het spelen van play-off-wedstrijden en kunnen genieten van een welverdiende vakantie. In de derde klasse D hield GDC op de slotdag OSS’20 van het kampioenschap af en speelde zichzelf op spectaculaire wijze veilig. Ook de beide zondagclubs Be Ready en Dussense Boys zijn klaar.

Altena moet zich veilig spelen

Altena kwam met vv Dongen 1-1 overeen. Voor Dongen betekende dit het kampioenschap. Altena moet zich via de nacompetitie in veiligheid spelen. Zaterdag komt vv Vuren als eerste opponent, in een voor de Nieuwendijkers hopelijk langere serie wedstrijden, op bezoek. Indien Altena als winnaar uit de bus komt, krijgt het in de halve finale te maken met SC Everstein.

De finale, met als inzet een plaats in de derde klasse, is een week later op zaterdag 15 juni. Dit is het programma wat de voetbalclubs uit de gemeente Altena te wachten staat.