Politie stuit op hennepkwekerij in Hankse woning tijdens ander onderzoek

34 minuten geleden

HANK • In een woning in Hank heeft de politie eind mei een hennepkwekerij ontdekt. De woning is inmiddels gesloten op last van de burgemeester, en de aangetroffen hennepplanten en kweekmaterialen zijn vernietigd.

De politie stuitte op de kwekerij tijdens een ander onderzoek, melden de wijkagenten via Instagram. Of er personen zijn aangehouden is onduidelijk. De verdachte zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden.

Verdachte situaties melden

De wijkagenten doen een oproep aan het publiek om verdachte situaties te melden, zowel direct bij de politie als via Meld Misdaad Anoniem.