Rotary Altena overhandigt cheque van 36.000 euro aan Hospice Altena

1 uur geleden

ALTENA • Onder leiding van veilingmeester Dick Ippel werden er in april een aantal mooie en exclusieve items geveild onder de aanwezigen van de Benefietavond georganiseerd door Rotary Altena. De opbrengst van maar liefst 36.000 euro kwam geheel ten goede aan Hospice Altena. Afgelopen week overhandigde Rob Boerman, voorzitter van Rotary Altena, officieel de cheque met dit bedrag aan het bestuur van Hospice Altena.

De Benefietavond georganiseerd door Rotary Altena was een groot succes. Voorafgaand aan de veiling konden gasten genieten van een captains dinner. Hélène Hendriks, bekend van onder meer Vandaag Inside en de Oranjezomer, begeleidde de veiling samen met Dick Ippel.

Klappers van de avond

De klappers van de avond waren toch wel de kaarten voor het uitverkochte concert van Taylor Swift, een 3-daags arrangement voor de Formule 1 in Zandvoort en een verblijf in Curaçao voor een week. Al aan het einde van de avond was bekend dat er een groot bedrag was opgehaald.

Hospice Altena neemt cheque dankbaar in ontvangst

Fons Naterop (bestuursvoorzitter van Hospice Altena), Jan de Joode (voorzitter van de stichting Vrienden van Hospice Altena) en Ruben Kruithof (initiatiefnemer van Hospice Altena), namen afgelopen week de cheque van Rotary Altena in ontvangst.

Fons Naterop gaf aan dat ze ontzettend blij zijn met deze donatie. “Jullie inzet en vrijgevigheid raken ons diep. Iedereen die betrokken is geweest bij dit evenement, enorm bedankt! Hiermee komt de realisatie van het hospice weer een stapje dichterbij.”