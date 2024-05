Bekerfinale Goes-Achilles Veen gestaakt na reanimatie Veen-aanvoerder Nikki Baggerman (met wie het naar omstandigheden goed gaat)

OISTERWIJK • De districtsbekerfinale Zuid I tussen de vierdedivisionisten Goes en Achilles Veen is donderdagavond gestaakt nadat Veen-aanvoerder Nikki Baggerman (26) halverwege de eerste helft in elkaar zakte en moest worden gereanimeerd. Baggerman is naar het ziekenhuis gebracht, maar maakt het voor zover nu bekend naar omstandigheden goed.

Toen Nikki Baggerman in de 26e minuut ineens -zonder dat hij contact had met een tegenstander- op het veld viel, schermden de spelers van Achilles Goed en Goes -door in een cirkel te gaan staan- hem af van het publiek. Volgens ooggetuigen moest de aanvoerder van Achilles Veen worden gereanimeerd.

Ook de traumahelikopter kwam ter plaatse, maar Baggerman werd uiteindelijk met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hij was weer bij kennis en de speaker meldde tot twee keer toe dat het naar omstandigheden goed met hem gaat.

0-2 voor Achilles Veen

De wedstrijd is gestaakt bij een 0-2 stand voor Achilles Veen. Pim Goossens vond in de eerste zes minuten tweemaal het net van de Zeeuwen.

De competitieleider zal beslissen hoe en op welk moment de finale zal worden uitgespeeld.

