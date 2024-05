fotoserie

Aelse Dag in Andel eindigt met regen maar is een groot succes

52 minuten geleden

Nieuws Fotoseries 132 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

ANDEL • Het was dit weekend weer zo ver: de Aelse dag in Andel vond plaats. Ondanks het slechte weer kwamen mensen in grote getalen op de festiviteiten af.

Langzame start

Alle kramen staan weer rondom de Romboutstoren als de deelnemers rond een uur of acht aankomen om hun kraam in te richten. Ze hebben er zin in. Ook het plein bij de Romboutstoren loopt langzaamaan vol. Verkopers zoeken een plekje waar ze hun kleedje neer kunnen leggen of om hun auto te parkeren om die vervolgens uit te pakken.

Rondkijken

Veel bezoekers komen een kijkje nemen op de waren- en rommelmarkt en snuffelen in de verschillende kramen en kofferbakken om iets leuks op de kop te tikken.

Veel belangstelling is er voor een demonstratie door Modelbouwvereniging Replica uit Werkendam, met op afstand bestuurbare miniatuurvrachtwagens en -schepen.

Kinderhoekje

Op het terras vermaken de kinderen zich in een kinderhoekje. Ze springen op een springkussen en spelen oud Hollandse spelletjes. Andere kinderen worden weer geschminkt of worden voorzien van een glitter tattoo.

Nieuw dit jaar is een kleurwedstrijd. De winnaar van deze kleurwedstrijd is de 8 jaar oude Benthe Vos.

Foodtrucks

Op het sfeervolle terras zijn al de hele dag gasten te vinden voor één of meerdere consumpties en broodjes met lekkers van de BBQ. Er staan verschillende foodtrucks bij het terras, voor iedereen gelegenheid genoeg dus om gezellig te blijven eten.

Slecht weer

Helaas gooit het weer aan het eind van de dag toch nog roet in het eten, het gaat regenen.

Maar de bar blijft open, het stopt na enige tijd met regenen en de trekking van de loterij van de door de leden van AFC verkochte loten vindt plaats.

Uitslag van de trekking van de verloting van Andels Fanfare Corps:



De 1e prijs - € 250,- is gevallen op lotnummer 1798

De 2e prijs - € 150,- is gevallen op lotnummer 0725

De 3e prijs - € 100,- is gevallen op lotnummer 1841

De 4e prijs - € 50,- is gevallen op lotnummer 0118

Schuilen

Na een stralende dag eindigt de Aelse Dag met weer een regenbui. Enkele gasten hebben een plekje gevonden in een partytent en zetten de gezellige dag voort tot de bar sluit.

De werkgroep Aelse Dag en de leden van Andels Fanfare Corps kijken terug op weer een mooie en geslaagde Aelse Dag.