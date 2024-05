Zware regenbuien deren wielrenners niet tijdens Omloop van de Biesbosch

WERKENDAM • In natuurgebied de Noordwaard werd zaterdag de Omloop van de Biesbosch voor wielrenners verreden.

De Sportklasse-renners stonden om 10.30 uur aan de start bij windstil weer en buienradar voorspelde een mooie dag. Echter, na amper een half uur begon het te regenen en dat duurde tot halverwege de middag.

Op enkele schermutselingen na bleef de grote groep grotendeels bijeen. Tegen het einde van de koers wisten Thijs de Boer en Marc Borst zich los te maken van het peloton. In de eindsprint was Marc Borst de sterkste. Danny Vrolijk werd afgescheiden derde en Niels Bongers was met een zesde plaats de eerste regiorenner.

Uitslag Sportklasse: 1. Marc Borst (Utrecht), 2. Thijs de Boer (Utrecht), 3. Danny Vrolijk (Delft), 4. Niels Bongers (Giessenburg).

Amateurs en junioren

De Amateurs en Junioren reden van start tot finish onder een zware regenbui die precies boven de Biesbosch bleef hangen. Een groep van 22 renners ging de laatste ronde in op weg naar een massasprint, die met overmacht werd gewonnen door de militair Twan Brusselman. Steven Stenekes werd tweede en Tim van Lopik mocht als derde op het podium plaatsnemen.

Uitslag Amateurs-Junioren: 1. Twan Brusselman (’t Harde), 2. Steven Stenekes (Bennekom), 3. Tim van Lopik (Gorinchem), 4. Gert v.d. Grijn (Ameide), 5. Ando Overbeek (Schoonhoven), 6. Jan Arie Scherff (Nieuwendijk), 7. Joris Peursum (Giessenburg), 8. Tim Verwolf (Langerak).

Belofte-Elite

De regen was gestopt en de zon kwam door de wolken. De opkomende wind was welkom. Zo reden de Belofte-Elite renners hun koers onder perfecte omstandigheden. De renners maakten er een levendige koers van, maar geen enkele ontsnapping hield stand.

De hoofdmacht bleef bij elkaar met 36 man en er volgde nog een groep van elf man op enkele minuten. De eindsprint werd gewonnen door belofte-renner Casper Noorloos. Frits van Gemeren werd tweede met een banddikte voor Niels Immerzeel. Noorloos was niet verbaasd over deze overwinning, want hij had al zijn concurrenten meerdere keren verslagen bij de premiesprints. Streekgenoot en mountainbiker Mika Bouman wist zich als onervaren wegrenner goed te handhaven tussen de grote mannen en eindigde op een tiende plaats.

Uitslag Belofte-Elite: 1. Casper Noorloos (Breda), 2. Frits van Gemeren (Boskoop), 3. Niels Immerzeel (Wilnis), 4. Mika Bouman (Rijswijk), 5. Delano Swenne (Heukelum), 6. Roan van Oord (Hank), 7. Geert van Kappel (Sleeuwijk), 8. Niels Boogerd (Meerkerk).

Start- en Funklasse

Als laatste gingen de Startklasse en Funklasse van start. Bij de Startklasse lukte het niemand om weg te rijden, dus ging een groep van 35 man in de laatste ronde op weg naar een massasprint. Op de jonge Joas Houweling staat momenteel geen maat. Na Lexmond en Hardinxveld reed hij naar zijn derde achtereenvolgende overwinning. Zijn systeem is simpel: hard wegrijden en voluit doorgaan tot aan de streep. Tijd voor deze beul om het in een hogere categorie te proberen?

Uitslag Startklasse: 1. Joas Houweling (Hardinxveld-Giessendam), 2. Bart de Groot (Leersum), 3. Erik Kramer (Sliedrecht), 4. Bart Wolthuis (Hank).

Uitslag Funklasse: 1. Anton Koopman, 2. René Kant, 3. Adriaan van Maastricht.