Woudrichem herdenkt: veel mensen aanwezig bij dodenherdenking

19 minuten geleden

WOUDRICHEM • Bij het gedenkteken op het Raadhuisplein in Woudrichem werd zaterdagavond stilgestaan bij burgers en militairen die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesmissies zijn omgekomen.

De dodenherdenking in Woudrichem begon met een bijeenkomst in de Hervormde kerk, gevolgd door een stille tocht naar het gedenkteken op het Raadhuisplein. Iets voor 20.00 uur werd de Taptoe geblazen, waarna twee minuten stilte in acht werden genomen.

Na de twee minuten stilte zongen de aanwezigen het Wilhelmus. Vervolgens werden de namen van de oorlogsslachtoffers voorgelezen door kinderen van de basisscholen en werden er bloemstukken gelegd.