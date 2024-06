Jeu de boules banen in Woudrichem: ‘Een Gezellige Boule’ opent binnenkort

WOUDRICHEM • Op het tennispark in Woudrichem is woensdag begonnen met de aanleg van twee Jeu de boules banen. De plannen voor deze banen waren al enige tijd in ontwikkeling via de gemeente Altena en TV Woudrichem, maar nu is daadwerkelijk de schop in de grond gegaan.

Onder de verenigingsnaam ‘Een Gezellige Boule’ staat deze activiteit los van de Tennisvereniging, maar biedt een mooie sportieve combinatie met twee sporten op één park. Het wordt een ontmoetingsplek voor jong en oud in de buitenlucht.

Het spel zelf heeft geen ingewikkelde spelregels, slechts enkele basisregels.

Openingstijden

De openingstijden van de Jeu de boules banen worden nog bekendgemaakt, zeker in combinatie met de activiteiten op het tennispark. Uiteraard kan gebruik worden gemaakt van de kantine. Als alles volgens plan verloopt, zullen de banen volgende maand in gebruik worden genomen.