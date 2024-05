Duwboot zinkt op Merwede bij Sleeuwijk: hulpdiensten rukken massaal uit

SLEEUWIJK • Een duwboot is zondag aan het einde van de middag gedeeltelijk gezonken op de Merwede ter hoogte van Gemaal Altena aan het Kerkeinde in Sleeuwijk. Het betreft een Belgisch schip.

Hulpdiensten werden massaal opgeroepen. De brandweer kwam ter plaatse met onder andere duikteams en boten. Ook werden twee traumahelikopters opgeroepen, maar die bleken uiteindelijk niet nodig.

Van afstand is zichtbaar dat het schip nog maar gedeeltelijk boven water ligt. Eén persoon zou te water zijn geraakt, maar over diens toestand is niets bekend gemaakt. Inmiddels is men bezig om het schip te bergen.

Bekijk hieronder beelden van de duwboot: