• Mijn Prolinq opende vrijdag zijn deuren in Werkendam.

Tijd voor een feestje: Mijn Prolinq opent deuren in Werkendam

25 minuten geleden

WERKENDAM • Het was vorige week eindelijk zover: de opening van Mijn Prolinq op de Hulsenboschstraat 29-15 in Werkendam.

Leendert Romijn begon acht jaar geleden zijn bedrijf in Hardinxveld-Giessendam, samen met zijn toenmalige werkgevers, onder de naam Optima Prolinq. De start kende veel uitdagingen en Optima Prolinq kwam moeizaam van de grond. Na een lastige periode en met enkele personeelsleden begon het bedrijf langzaam vooruit te komen.

In 2019 is Leendert als enige eigenaar verder te gaan, maar kort daarna brak de coronapandemie uit. Ondanks deze tijd bleef hij geloven in de toegevoegde waarde van zijn bedrijf.

Andere naam

De focus verschoof naar de regio Altena en het vakgebied metaal en techniek (machinebouw, metaalconstructie- en bewerking en maritieme techniek). Leendert wilde een persoonlijkere benadering en meer als partner voor klanten en kandidaten optreden. Daarom veranderde hij de naam naar Mijn Prolinq.

Uniek

Het idee om te verhuizen speelde al langer. Omdat steeds meer klanten uit Werkendam (60 procent) en Altena komen, was een verhuizing naar deze regio logisch. Na het bezichtigen van drie panden viel de keuze op het pand aan de Hulsenboschstraat, met een uniek uitzicht over het bedrijventerrein.

Het pand ligt op loopafstand van hun markt en is toekomstbestendig voor de groei van Mijn Prolinq. Inmiddels is het bedrijf twee collega’s rijker, Esther (foto midden) en Rebecca (foto rechts).

Weten wat past

Met een sterke focus op regio en vakgebied weten steeds meer mensen Mijn Prolinq te vinden. Het bedrijf kijkt wat bij de kandidaat of klant past en bemiddelt alleen voor lange termijn banen en duurzame relaties.

Bij een aanmelding gaat Mijn Prolinq altijd persoonlijk langs voor een kennismaking om de sfeer te proeven in het bedrijf. Zo wordt de juiste match gemaakt. Kandidaten komen rechtstreeks in dienst bij de opdrachtgever of worden een jaar ingeleend met de insteek om overgenomen te worden (deta-vast). Dit werkt prettig voor zowel kandidaat als klant.

Tijd voor een feestje

Na goed te zijn geacclimatiseerd op de nieuwe werkplek, nodigde Mijn Prolinq haar relaties uit voor de officiële opening. Vrijdag werd dit gevierd met een geslaagd feestje in het hart van het werkterrein.