• De eerste steen van het nieuwe dierenverblijf is gelegd.

Dierenweide in Veen krijgt nieuw onderkomen: wethouders leggen de eerste steen

1 uur geleden

Nieuws 95 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

VEEN • Al een jaar of 18 is er aan de Wethouder van der Polstraat in Veen een dierenweide te vinden. Wethouders Shah Sheikkariem en Anneloes van Hunnik legden maandagmorgen samen met vrijwilligster Annet de eerste steen van het nieuwe verblijf voor de dierenweide.

Het oude dierenverblijf, dat dateert uit 2010, was nodig aan onderhoud toe. “Na een jaar of vijf kwamen er al problemen met het oude verblijf”, vertelt Annet, die samen met vrijwilliger Martin vanaf begin af aan voor de dieren zorgt. De houten stallen stonden vaak in het ‘nat’ en waren te klein geworden. Het nieuwe onderkomen komt dus als geroepen.

Meer stallen en ruimte voor opslag

Het dierenverblijf krijgt meer stallen, een ruimte voor de opslag van voer en materiaal, en stromend water. Het verblijf wordt gemaakt van duurzame en onderhoudsvriendelijke materialen.

Door het gebruik van natuurlijke materialen, zoals hout en een groen mos-sedumdak, past het gebouw goed in de omgeving. Met appartementen aan weerszijden en woningen direct tegenover de dierenweide, is dit niet onbelangrijk.

Plek voor jong en oud

Op de dierenweide zijn veel verschillende soorten dieren te vinden. Zo zijn er geiten, ganzen, kalkoenen, eenden en een pauw. Met een speeltuintje direct ernaast vormt de dierenweide een mooie ontmoetingsplek voor jong en oud.

Wethouder Shah Sheikkariem is trots dat hij samen met vrijwilligster Annet de eerste steen van het nieuwe dierenverblijf mocht leggen. “Dit is een mooi voorbeeld van wat we samen kunnen bereiken. Mede dankzij hun inzet en toewijding kan dierenweide Veen bestaan. Met het nieuwe en duurzame gebouw kunnen buurtbewoners en bezoekers nog lang genieten van deze fijne en bijzondere plek.”

Wethouder Anneloes van Hunnik merkt op dat de dierenweide in Veen erg belangrijk is voor de wijk. “Hier komen mensen samen, jong en oud. Met het nieuwe gebouw zorgen we niet alleen voor het welzijn van de dieren, maar ook voor de verbinding met de wijk.”

Oplevering

Het is de bedoeling dat het nieuwe dierenverblijf nog voor de zomervakantie wordt opgeleverd.