Wiek van Uitwijkse Molen is vervangen: wipmolen weer klaar voor gebruik

28 minuten geleden

SLEEUWIJK • Cees Straver en Bram van der Wiel, molenmakers van de Firma Straver uit Almkerk, hebben de wiek van de Uitwijkse Molen vervangen. De wipmolen is weer klaar voor gebruik en zal tijdens de molendagen op zaterdag 11 en zondag 12 mei draaien.

Iedereen is welkom om op deze dagen een praatje te maken met de molenaars. Alle molens in Altena zullen dit weekend in werking zijn. Naast de molens is ook de watertoren in Uppel open voor publiek.

Over de Uitwijkse Molen

De Uitwijkse Molen, een poldermolen die dateert uit 1700, staat langs de Uppelse Steeg tussen Uppel en Sleeuwijk in de gemeente Altena, Noord-Brabant. De eigenaar van deze molen is de Molenstichting Land van Heusden en Altena. Het betreft een wipmolen die dienst heeft gedaan als poldermolen.