Politiek in Altena laat geen spaan heel van jaarwisseling

ALTENA • ‘Niet normaal.’ ‘Onacceptabel.’ En ook: ‘Het is genoeg geweest.’ In niet mis te verstane bewoordingen gaven alle politieke partijen in Altena dinsdag aan dat ze klaar zijn met hoe de jaarwisseling in hun gemeente verloopt.

Ook sprak de volledige gemeenteraad zijn waardering en respect uit voor de hulpdiensten.

Cadeaubon

De SGP vindt zelfs dat de vrijwillige brandweer en ambtenaren van de gemeente een cadeaubon moeten krijgen voor hun inzet, bovenop de brief die brandweerlieden al van burgemeester Egbert Lichtenberg hebben gekregen.

Ook de politie zou zo’n bedankbrief moeten krijgen, vindt SGP-fractievoorzitter Theo Meijboom.

Concrete aanleiding voor deze uitspraken was de evaluatie van de recentste viering van oud en nieuw, waardoor Altena opgezadeld werd met een schadebedrag van 131.000 euro.

Bezuinigen

“We bezuinigen op het sociaal domein, maar in minder dan een week slaan we wel zo’n groot bedrag kapot. Dat is niet uit te leggen”, verwoordde VVD’er Pim Bouman een gevoel dat breder leeft in de gemeenteraad.

“De inzet van personeel is niet eens meegerekend”, constateerde AltenaLokaal-fractievoorzitter Philip den Haan nog maar eens.

Schamen

“Niet in geld en niet in veiligheid. Ja, ook niet in veiligheid. Vandaar dat ik voel dat ik ook aan Nederland verantwoording schuldig ben. We hebben hier voor de zoveelste keer politiemensen uit andere regio’s in moeten zetten om hier de openbare orde te handhaven. Ik schaam me daarvoor.”

“Gaan we hiermee door tot er slachtoffers vallen?”, vroeg Wijnand van der Hoeven (ChristenUnie) zich af. “Nee.”

Zonder een exact bedrag te noemen, wilde burgemeester Lichtenberg de politiek nog wel meegeven dat het totale schadebedrag inclusief de inzet van brandweer, de politie en de gemeente een ‘veelvoud’ is van die 131.000 euro.

Veen

Sommige partijen, zoals de SGP en PvdT, keken in het bijzonder naar Veen, waar tijdens de jaarwisseling een noodverordening gold.

SGP’er Theo Meijboom vindt het goed dat burgemeester Lichtenberg en het college, zoals aangekondigd, in gesprek blijven gaan met de inwoners van het dorp, maar dat is volgens hem niet genoeg.

Er moet ook werk gemaakt worden van de opsporing van de daders. Meijboom nam daarbij de coronarellen van vorige maand als voorbeeld.

“Het delen van foto’s levert daadwerkelijk daders op. Het OM en het snelrecht doen de rest.”

Bewijsvoering

Volgens Lichtenberg laten gemeente, OM en politie geen mogelijkheid onbenut om de zoektocht naar daders te bevorderen, maar het is niet zo makkelijk als het soms lijkt, legde de burgemeester uit. “Op foto’s en filmpjes is niet te zien wie een auto in brand steekt of die bestuurt. We hebben wel bewijsvoering nodig.”

Inwoners kunnen daarbij helpen, zei hij. “Er zijn veilige manieren om informatie te delen met de politie.”

Pauline van den Tol richtte zich rechtstreeks tot het dorp. “Veen, jullie hebben er een zooitje van gemaakt. Er is voor u geen excuus.”

Blushelikopter

Ze suggereerde vervolgens om in Veen in de toekomst met oud en nieuw blushelikopters in te zetten. “Om illegaal vuurwerk, vuur en oproer wat af te koelen.”

Dat kwam haar op een weerwoord van oud-Aalburgse raadsleden Arno Bouman (CDA) en Kees de Waal (Progressief Altena) te staan. “Sommigen focussen hun verhaal teveel op Veen, maar dit is een Altenabreed probleem”, stelde CDA’er Bouman. “Blushelikopters zijn écht een brug te ver.”

“De vele vernielingen, brandstichtingen, stapels overtredingen van het Wetboek van Strafrecht, de APV en de noodverordening zijn onacceptabel. Of het nu Veen is, Rijswijk, Wijk en Aalburg, Werkendam of welke kern dan ook”, benadrukte ook Philip den Haan in zijn betoog.

Media-aandacht

“Het gaat niet om een kern, maar om enkele inwoners”, aldus Lichtenberg, die de rol van de media bij de ongeregeldheden met de jaarwisseling nog apart benoemde.

“De media-aandacht draagt buitensporig bij aan de aanzuigende werking. Al begint het natuurlijk wel met de mensen die een auto in brand steken.”

De burgemeester is al met verschillende mensen in gesprek over hoe de volgende jaarwisseling beter en vooral rustiger kan verlopen. “Over gereguleerd stoken valt te praten, net als over andere alternatieven.”

Reguleren en faciliteren

Ook volgens het CDA zou een ‘bepaalde mate van reguleren en faciliteren’ kúnnen werken.

“Kijk naar het nieuwe beleid rondom de stooktonnen dit jaar en ook naar de gecontroleerde vreugdevuren in bijvoorbeeld Andel in het verleden. In Aalburg organiseerden de dorpsraden met oud en nieuw een feest. Dat kunnen allemaal voorbeelden zijn”, zei Bouman.

Noodverordeningen en ME lossen het probleem in ieder geval niet op, vindt Kees de Waal.

Jeugd onder druk

“En de oplossing gaat verder dan een stookplek of een tent. We zullen ook moeten kijken wáár dit gedrag vandaan komt. Vooral de jeugd staat in deze coronaperiode onder druk. Ze hebben zorgen over hun studie, hun baan en of ze later wel een huis kunnen kopen. Ze hebben in Altena bovendien weinig plekken voor ontspanning, zoals de jongerenraad ook al geconstateerd heeft.”