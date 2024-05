Vijfde editie van de Altena Cup voor de jeugd op zaterdag 1 juni

21 minuten geleden

Sport 72 keer gelezen











ALTENA • Op twaalf sportcomplexen in Altena wordt op zaterdag 1 juni de vijfde editie van het jeugdtoernooi om de Altena Cup georganiseerd. In totaal doen er ruim 165 jeugdteams mee, een record.

Het toernooi is voor alle jeugd: dus van de jongste pupillen tot de JO19. Bij VV Sleeuwijk wordt het meisjestoernooi gespeeld. Hou de website www.altenacup.nl en sociale mediakanalen in de gaten voor meer informatie over het definitieve programma en verdere updates.