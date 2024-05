Boerenzoon uit Dussen wil in Brussel het verschil maken

DUSSEN • De komende vier weken trekt de Brabantse boerenzoon Bart Millenaar (27) (VVD) met zijn Brusselse bureau door het land. In alle provincies gaat hij in gesprek met boeren en tuinders.

Opgegroeid op het boerenbedrijf van zijn ouders in Dussen, een proefboerderij voor agrarisch natuurbeheer, wil Bart zijn ervaring en kennis van natuurinclusieve landbouw nu inzetten voor pragmatisch Europees natuurbeleid.

Boerenstem vertegenwoordigen

Als nummer 7 op de lijst voor de VVD is het Bart’s ambitie om op 6 juni verkozen te worden als Europarlementariër in het Europees Parlement. Daar wil hij de Nederlandse boerenstem vertegenwoordigen.

Toekomst boeren veiligstellen

Hij werkte de afgelopen jaren als beleidsadviseur van afzwaaiend Europarlementariër Jan Huitema. Nu trekt deze boerenzoon in Brussel met zijn bureau het land in om te praten over waar Europa sterker moet optreden om de toekomst van de Nederlandse boer veilig te stellen.

Niet vanachter een bureau in Brussel

Bart Millenaar: “Als boerenzoon weet ik als geen ander dat je goede regels niet maakt vanachter een bureau in Brussel, maar samen met mensen die verstand hebben van de praktijk en die met hun poten in de klei staan. Ik kijk ernaar uit om de diversiteit aan boerenbedrijvigheid te mogen ervaren de komende weken.”

“Dat is ook precies wat we beter moeten doen in het landbouwbeleid in Europa. Zoveel diversiteit kun je niet in een keurslijf van Brusselse regels duwen. Dan loopt het een keer spaak.”

Eigen pad voor vergroening

Bart wil zich hard maken voor beleid dat boeren de handvaten en vrijheid geeft om hun eigen pad voor vergroening te kiezen:

“Ik wil dat Brussel met spoed inzet op de toelating van innovaties die boeren kunnen gebruiken voor verduurzaming. Daarbij moeten we beginnen met kunstmestvervangers, nieuwe veredelingstechnieken, groene gewasbeschermingsmiddelen, voeradditieven en bodemverbeteraars.

Gezond boerenverstand

“Het is echt niet meer dan gezond boerenverstand. Zonder het juiste gereedschap verwacht je niet van een loodgieter dat die zijn werk kan doen, dus waarom vragen we dat wel van boeren?”

Tot de verkiezingen is Bart in alle uithoeken van het land te vinden. Volg zijn updates of X via @Bartmillenaar.

Kennismaken met Bart of met hem mee op zijn boerentour? Neem contact op via: bartmillenaarEP2024@outlook.com, of stuur hem een appje: 06-10677181.