Schadebedrag van ‘bijzondere jaarwisseling’ in Altena ‘onaanvaardbaar hoog’

ALTENA • De gemeente Altena is 131.000 euro kwijt om de schade die met de jaarwisseling is aangericht te herstellen.

Het college noemt dat ‘onaanvaardbaar hoog’. In 2020 lag het schadebedrag na oud en nieuw op bijna 114.000 euro.

Het grootste deel van die 131.000 euro - zo’n 85.500 euro - gaat naar het herstellen en het schoonmaken van het wegdek. 45.500 euro is voor het vervangen en repareren van o.a. afvalbakken, speeltuintjes en abri’s.

Het gaat om de extra kosten die de gemeente heeft moeten maken en is exclusief alle kosten voor de inzet van de brandweer, de politie en de gemeente, die gezamenlijk ‘veel uren’ hebben moeten maken.

Veelvoud van het feitelijke bedrag

“Dit is niet in een geldbedrag uit te drukken, maar de waarde daarvan is een veelvoud van het feitelijke schadebedrag”, schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad, die zich dinsdag over de evaluatie buigt.

De gemeente Altena heeft aangifte gedaan van de ontstane schade en onderzoekt of ereen mogelijkheid bestaat om deze op derden te verhalen.

Het was gezien het vuurwerkverbod en de coronamaatregelen een ‘bijzondere jaarwisseling’, aldus het college.

“Over het algemeen mag gesteld worden dat het overgrote deel van onze inwoners zich heeft gehouden aan de adviezen om slechts beperkt bezoek te ontvangen en geen vuurwerk af te steken. Net als in de rest van het land lijkt de overlast van vuurwerk in de nacht zelf afgelopen jaar minder te zijn geweest dan anders. Het beleid met de stooktonnen lijkt te voorzien in een behoefte en heeft goed gewerkt. Over het carbidschieten zijn geen klachten of meldingen bekend.”

Positief effect noodverordening

Het college constateert dat de noodverordening die op 27 december werd ingesteld in Veen een ‘positief effect’ heeft gehad.

“In die zin dat, op een enkel incident na, de rust in Veen is teruggekeerd. De politie - die in grote getale aanwezig was - en brandweer zijn na het uitvaardigen van de noodverordening door de Veense inwoners vriendelijk ontvangen.”

Wellicht mede als gevolg van de noodverordening in Veen, is het aantal incidenten inde nacht van de jaarwisseling zelf meer verspreid over verschillende kernen in de gemeente, schrijven B&W verder.

Strafbare gedragingen

“Meer dan in voorgaande jaren. In vrijwel alle gevallen waren de betrokkenen de eigen inwoners. De totale omvang lijkt echter vergelijkbaar met voorgaande jaren. In alle gevallen hebben de hulpdiensten ongehinderd hun werk kunnen doen en was de sfeer doorgaans gemoedelijk. Ondanks dit sfeerbeeld blijft het feit dat hier sprake is van strafbare gedragingen.”

In totaal heeft de brandweer in de jaarwisselingsnacht 47 keer moeten uitrukken voor een groter vreugdevuur of een sloopautobrand. Dat is een ‘groot aantal’, vindt het college. Een aantal van deze uitrukken had overigens betrekking op een brand op dezelfde plek die opnieuw was aangestoken.

Altena gaat in gesprek met de inwoners van Veen en andere dorpen.

Echte oplossing

“Samen willen wij op zoek gaan naar een wijze van vieren met minder overlast, minder gevaar voor de volksgezondheid, minder schade en met minder beroep op onze eigen hulpverleners. De echte oplossing ligt immers in de gemeenschappen van de dorpen zelf. Het zijn de eigen inwoners, jong en oud, die invulling geven aan hun eigen viering.”