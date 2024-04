Foto’s en video’s

Van zeepkistenrace tot bombarie-optocht: heel Altena pakt uit met Koningsdag

51 minuten geleden

ALTENA • Oranjeverenigingen in heel Altena hebben flink uitgepakt om van Koningsdag een mooie dag te maken. Van een bombarie-optocht in Wijk en Aalburg tot een spannende zeepkistenrace in Hank: alles werd uit de kast gehaald.

Fotograaf Bart Stoutjesdijk heeft voor Het Kontakt Altena een fotoreportage gemaakt van de activiteiten in Sleeuwijk, Woudrichem, Wijk en Aalburg, en Hank. Hieronder kun je de foto’s en enkele video’s bekijken.