‘Jeugd in Altena mist uitgaansgelegenheden’

ALTENA • In Altena is behoefte aan meer leer- en werkplekken, meer uitgaansgelegenheden en plekken waar jongeren met vrienden kunnen samenkomen en ontspannen.

Dat blijkt uit een onderzoek dat Jongerenraad Going4Altena aan de gemeenteraad gepresenteerd heeft.

“De kernen Andel, Drongelen, Dussen, Genderen, Giessen, Hank, Rijswijk, Sleeuwijk, Uitwijk, Veen en Woudrichem hebben allemaal geen uitgaangelegenheid voor jongeren”, staat in de conclusies van de analyse naar jongerenfaciliteiten in de gemeente Altena te lezen.

Zo’n 220 jongeren in de gemeente vulden hiervoor een enquête in.

De Soos

In Almkerk is er wel De Soos. “Maar het gaat om de diversiteit van uitgaansgelegenheden”, zegt Bram de Keijzer, penningmeester van Jongerenraad Going4Altena. “Je kan niet zeggen dat er genoeg aanbod is, als er maar één keuze is.”

Marissa de Haan, griffier van de jongerenraad en projectleider van het onderzoek naar faciliteiten voor jongeren, woont in Drongelen, waar de jeugd voorheen in De Oude School terecht kon of een dorp verderop, in De Schuur in Eethen.

“Het is natuurlijk moeilijk te peilen of een discotheek in Drongelen of De schuur in Eethen veel bezocht gaat worden door de jongeren. Het hoeft ook niet per se in ieder dorp of helemaal hetzelfde als De Soos te zijn. Het gaat om de variatie.”

Sociale controle

Marissa en Bram benadrukken dat meer uitgaangelegenheden niet alleen in het voordeel van de jongeren zijn. In een kroeg of discotheek is er sociale controle op drank- en drugsgebruik en ongewenst gedrag.

Bovendien is er sprake van minder overlast, legt Bram uit. “Als jongeren een eigen plek hebben, zullen ze minder op straat hangen of in een zuipkeet gaan zitten drinken.”

Door corona is het sociale leven van het tweetal, net als van veel andere jongeren, saaier geworden. Even ergens een biertje pakken of thuis afspreken met vrienden zit er nu niet in.

“Ik zou ook liever een plek hebben waar ik met m’n vriendengroep naartoe kan gaan”, stelt Bram. “Voor jongeren die niet zo’n groep hebben om mee af te spreken blijven uitgaansgelegenheden, zoals De Soos, overigens belangrijke plekken.”

Leer- en werkplekken

De analyse van de jongerenraad richt zich niet alleen op uitgaan. Ook leer- en werkplekken worden gemist. “Niet iedereen heeft thuis een werk- of studeerplek”, weet Marissa. “Of het is simpelweg te druk in huis om je te kunnen concentreren. Zeker nu merk je dat een eigen plek voor jongeren erg belangrijk is.”

De gemeente zou bijvoorbeeld kunnen bekijken of dergelijke plekken in voormalige gemeentehuizen gerealiseerd kunnen worden, luidt haar advies.

Turnhal

Verder is er ook veel vraag naar mogelijkheden om te sporten. “Voornamelijk een turnhal”, aldus het eindrapport. “Sporten voor jongeren is erg belangrijk, het helpt om jongeren bij elkaar te brengen en zorgt dat ze gezond blijven.”

Het viel Bram en Marissa wel op dat veel jongeren niet bekend zijn met bepaalde sportfaciliteiten binnen hun eigen dorp. Daar ligt een taak voor de gemeente, vinden ze.

Wat de uitkomsten straks concreet opleveren is nog niet bekend, maar wethouder Shah Sheikkariem en de raad reageerden in ieder geval positief op de presentatie van de jongerenraad.