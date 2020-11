Geen vergunning meer nodig voor vuurkorven tijdens jaarwisseling

ALTENA • Wie tijdens de jaarwisseling een vuurtje wil stoken in een vuurkorf of kleine ton hoeft hiervoor geen vergunning meer aan te vragen.

Het is wel verplicht een melding te doen en een belangrijke voorwaarde voor de gemeente Altena is dat het stoken in de korf of ton veilig gebeurt.

Deze nieuwe stookregel geldt voor een vuurkorf of een ton tot 200 liter.

In Altena is het een veelvoorkomend gebruik dat er tijdens de jaarwisseling een vuurtje wordt gestookt in een vuurkorf of een kleine ton.

Tot op heden was het verplicht om ook voor kleinere vreugdevuurtjes een vergunning aan te vragen, maar nu is melden bij de gemeente voldoende.

Veilig

“Natuurlijk moet ook het stoken van kleinere vuren op een veilig manier gebeuren”, laat Altena weten.

“Daarvoor zijn een aantal spelregels opgesteld die met de melders worden gedeeld. Voor grotere vuren moet zoals altijd wel een vergunning worden aangevraagd.”

Coronaregels

Overigens staat de nieuwe regel los van de coronaregels die dit jaar met oud en nieuw gaan gelden. Daarover is op dit moment nog geen duidelijkheid, laat een woordvoerder van de gemeente weten.