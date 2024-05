BC Virtus uit Werkendam geeft seizoen extra glans met promotie naar eerste divisie

WERKENDAM • BC Virtus heeft het seizoen extra glans gegeven door naast het kampioenschap in de tweede divisie, ook de promotie naar de eerste divisie veilig te stellen.

Na de eerdere triomf in eigen huis, stonden de mannen van Virtus donderdag voor de terugwedstrijd, wetende dat ze een voorsprong van 19 punten hadden. Desondanks was promotie nog niet gegarandeerd.

Hobbelig begin

Virtus begon hobbelig toen DAS met drie 3-punters snel de leiding nam, maar scores van Julian Schrijvers en Ton Visser brachten al snel de rust terug. Bas van der Stelt voegde daar een cruciale 3-punter aan toe, waardoor Virtus weer controle kreeg. Het eerste kwart eindigde met een 3-punter van Warner Janszen, waardoor Virtus met 15-17 leidde.

Het tweede kwart bracht een tegenslag voor Virtus toen Cas Vos geblesseerd raakte. Desondanks lieten ze zich niet uit het veld slaan. Bij rust stond het uiteindelijk 35-27, nog steeds een veilige marge, maar er was werk aan de winkel.

Publiek gaat erachter staan

Na de rust ging het lang gelijk op, maar toch maakte het thuisteam een belangrijke run. Aan het einde van het derde kwart stond het 50-33, wat betekende dat Virtus maar 6 punten scoorde in dit kwart.

De laatste tien minuten van dit tweeluik braken aan en het meegereisde publiek uit Werkendam ging er nog één keer achter staan. Het was mooi om te zien hoe het basketbal leeft in Werkendam, wat ook te merken was op de tribunes. Verreweg de meeste supporters waren afkomstig uit Werkendam.

Hard werken

In het laatste kwart liet Virtus zien dat ze ontzettend hard kunnen werken op het veld, zelfs als het niet volgens plan verloopt. De verdediging stond goed en de spelers waren zeer geconcentreerd. Aanvallend was het hard werken om door de Delftse verdediging heen te komen.

Door continu aan te vallen, bracht het thuisteam zichzelf in foutenlast en belandde Virtus herhaaldelijk op de vrije-worplijn. De meeste punten in het vierde kwart kwamen dan ook vanaf die plek.

Uitzinnig van vreugde

In de laatste paar minuten scoorden Visser en Jerome de Vries beide vier vrije worpen, waardoor zij koelbloedig de wedstrijd in het voordeel van Werkendam beslisten. De wedstrijd eindigde in 58-49, een verlies van 9 punten, maar de eerdere marge van 19 punten bleek voldoende te zijn geweest. De ontlading na het laatste fluitsignaal was groot bij de spelers en ook alle toeschouwers waren uitzinnig van vreugde na deze spannende wedstrijd.

Na een lang seizoen, waarin ze kampioen werden, en twee intensieve wedstrijden tegen DAS heeft Virtus de promotie naar de eerste divisie, het op één na hoogste amateurniveau van Nederland, te pakken.