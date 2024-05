Leren zeilen? Ontdek op de open dag van WSV Woudrichem of dit iets voor je is

1 uur geleden

Nieuws 104 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

WOUDRICHEM • Het zeilseizoen staat weer voor de deur. Op zondag 2 juni starten de lessen bij WSV Woudrichem. De week daarvoor is er een open dag voor belangstellenden.

Ouders en kinderen zijn op zondag 26 mei van 10.00 tot 12.00 uur van welkom in de haven van WSV Woudrichem aan de Schapendam 5. Ouders kunnen dan informatie krijgen over het jeugdzeilen, en kinderen kunnen gratis een proeflesje volgen.

Over WSV Woudrichem

Al sinds 2007 organiseert watersportvereniging Woudrichem zeillessen voor jeugd. Wat begon met enkele enthousiaste ouders die lesgaven aan eigen kinderen is uitgegroeid tot een serieuze zeilschool.

De vereniging is aangesloten bij CWO, een overkoepelende organisatie vanuit Watersportverbond en HISWA die staat voor veilige en kwalitatief goede zeillessen.

Zeilcursus bij WSV Woudrichem

Een zeilcursus bij WSV Woudrichem bestaat uit tien lessen op zondagochtend van juni tot oktober. In de zomervakantie zijn geen lessen. Vanaf 8 jaar kunnen kinderen leren zeilen. De vereniging beschikt over Optimisten, Laser Pico’s en polyvalken.

Voor deelname aan de zeillessen moeten kinderen minimaal in bezit zijn van de zwemdiploma’s A en B. Aanmelden voor de lessen kan via de website van WSV Woudrichem. Daar is ook meer informatie te vinden. Aanmelden voor de open dag is niet nodig.