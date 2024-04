40-jarige man uit Nieuwendijk mishandelt twee politieagenten, nadat hij een waarschuwing krijgt

47 minuten geleden

112 426 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

NIEUWENDIJK • Een 40-jarige man uit Nieuwendijk heeft woensdagavond twee politieagenten mishandeld, nadat hij een waarschuwing kreeg. De dader was ’s avonds laat afval aan het verbranden in zijn tuin.

De politie kreeg woensdagavond rond 23.30 uur een melding over het verbranden van afval in een achtertuin aan de Prinses Irenelaan. Bij aankomst van de politie lijkt de dader in eerste instantie goed mee te werken. Nadat de agenten een waarschuwing geven slaat de echter sfeer om.

Wat is er precies gebeurd?

De man slaat één van de agenten in zijn gezicht en de andere agent krijgt een trap tegen zijn scheenbeen. Onder dreiging van een stroomstootwapen is de man uiteindelijk aangehouden. In de politieauto probeerde de verdachte nog een kopstoot uit te delen aan één van de agenten.

Agenten doen aangifte

De man is meegenomen naar het bureau voor verhoor. De twee agenten zijn ter plaatse geholpen aan hun verwondingen door ambulancemedewerkers. Zij doen aangifte tegen de 40-jarige Nieuwendijker.

‘Geweld tegen politie accepteren we niet’

‘Geweld tegen politiemensen tijdens en buiten werktijd is onacceptabel en elk incident is er één te veel. Over die grens gaan, accepteren wij niet’, laat de politie weten.

Al jaren voert de politie samen met het Openbaar Ministerie stevig beleid op het gebied van geweld tegen politiemensen en andere hulpverleners.