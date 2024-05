• Familie van Veldhoven in de stal.

Familie Van Veldhoven uit Dussen organiseert dit jaar de Boerenerfdag

16 minuten geleden

DUSSEN • De Boerenerfdag in Altena zal dit jaar op 24 augustus plaatsvinden op het melkveebedrijf van de familie Van Veldhoven in Dussen.

Caspar, Jolanda en hun dochters Tessa, Sanne en Kim van Veldhoven verplaatsten in 2018 hun melkveebedrijf vanuit de lintbebouwing naar het buitengebied van Dussen. Op dit bedrijf worden koeien verzorgd en gemolken en hiernaast groeien de jonge kalfjes op.

Tijdens de Boerenerfdag nemen bezoekers een kijkje in de stal met de melkrobots, kun je jonge kalfjes aaien en de landbouwmachines van familie Van Veldhoven zien. De boerderij is gevestigd aan de Ruttensteeg 1a in Dussen.

Jaarlijks evenement

De Boerenerfdag is een jaarlijks terugkerend evenement, waarbij ieder jaar een ander boerenbedrijf in Altena zijn deuren open zet voor bezoekers. Lokale ondernemers en organisaties presenteren zich op de boerenmarkt.

Ook aan de kinderen is gedacht: zij kunnen zich goed vermaken terwijl de (groot)ouders genieten van een bakje koffie op het terras. Toegang en parkeren zijn gratis.

Vorig jaar trok de Boerenerfdag bijna 5000 bezoekers en is daarmee echt een begrip in de regio.

Organisatie

Puur uit Altena is een samenwerking tussen ZLTO Altena-Biesbosch, ANV Altena Biesbosch en de Streekproducenten en heeft als doel boeren en burgers uit Altena dichter bij elkaar te brengen.