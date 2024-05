Bekerfinale Goes-Achilles Veen wordt Tweede Pinksterdag uitgespeeld: ‘We hebben als team wel een enorme knauw gehad’

VEEN • Het onwel worden donderdagavond van Nikki Baggerman, die in de 27-ste minuut van de bekerfinale tussen Goes en Achilles Veen bij een 0-2 stand voor Achilles Veen in elkaar zakte en levenloos op de grond lag, maakte diepe indruk bij iedereen op het sportpark D’n Donk in Oisterwijk. Daags erna gaat het met de emoties beter in de wetenschap dat het naar omstandigheden goed gaat met Baggerman.

Aangeslagen stonden spelers en begeleiding er bij. Gelukkig had de reanimatie succes en ging Baggerman de ambulance in naar het ziekenhuis. Volgens de eerste berichten vanuit Achilles Veen mag hij waarschijnlijk maandag naar huis.

Baggerman heeft een goede nachtrust gehad en naar omstandigheden gaat het goed met de aanvoerder van Achilles Veen.

Dit is foute boel, denk je dan

Trainer Dennis van der Steen bekende erg geschrokken te zijn. “Het was enorm schrikken voor ons allemaal. Ik was zelf ook flink ontdaan. Dit is foute boel, denk je dan”, aldus Van der Steen. “Je vreest het ergste als je dat ziet en dan hoop je maar op het beste. Het is eigenlijk een beetje onmogelijk dat zoiets gebeurd; je verwacht het niet”, aldus de trainer van Achilles Veen, die opgelucht was dat de reanimatie succes had en Nikki Baggerman weer bij bewustzijn kwam en liggend op de brancard een duimpje opstak naar zijn trainer.

‘Dan spookt er van alles door je hoofd’

“Je hebt natuurlijk de gebeurtenissen met de Deense voetballer Eriksen en wat we eerder met assistent-trainer Bas van Loon hebben meegemaakt op je netvlies staan”, aldus de trainer van Achilles Veen. “Dan spookt er van alles door je hoofd. Gelukkig was ik vrij snel gerustgesteld toen ik zag dat hij weer aan het ademen was. Dat gaf mij het gevoel dat het goed zou komen. Ik zag hem ook weer goed uit zijn ogen kijken”, aldus de trainer, die via WhatsApp alweer even contact had gehad met zijn middenvelder, die tegen een ambulancebroeder had verteld dat hij wel weer kon spelen. “Nikki is een strijder en een jongen, die wil voetballen”, begreep Van der Steen het wel. “Het was de adrenaline en de schrik.”

Het belangrijkste is dat het weer goed met Nikki gaat en dat hij in het ziekenhuis verder wordt onderzocht

De andere spelers van Achilles Veen waren ook ontdaan, vertelt Dennis van der Steen. “Voor iedereen was het een enorme klap. Er volgde overleg of we verder wilden spelen. Wij hadden gezien dat het goed ging met Nikki, dus we hadden zoiets van: We doen het voor hem. Het was niet meer kritiek en hij was in goede handen. Dat gaf ons een gerust gevoel en we hadden tegen elkaar gezegd: ‘We pakken een half uur rust, laten het indalen en dan gaan we ons herpakken’. Bij ons heerste het gevoel dat we voor Nikki die beker mee naar huis zouden nemen.”

“Misschien was dat ook de adrenaline. Dan is het goed dat de mensen die om je heen zitten zeggen: ‘We gaan het niet doen’. We hebben ook met Goes overlegd, maar die zeiden: ‘Wij kunnen niet eens juichen’. Toen hebben we in overleg samen besloten het niet te doen. Het belangrijkste is dat het weer goed met Nikki gaat en dat hij in het ziekenhuis verder wordt onderzocht.”

Zaterdag weer voetballen

Zaterdag 10 mei moet Achilles Veen weer voetballen tegen HVCH voor de competitie. Dat is thuis in Veen.

“Er zit nog geen veertig uur tussen en dan sta je alweer op het veld. We gaan zaterdag eerder bij elkaar komen en samen lunchen. Dan kunnen we het met elkaar bespreken. We gaan voetballen en maar kijken hoe iedereen er voor staat. Wij hebben als team wel een enorme knauw gekregen. Dat merk je altijd als de adrenaline gezakt is. Een dag later komt het besef. Wat ik hoor is, dat iedereen een slechte nacht heeft gehad. Maar zaterdag zijn we weer een dag verder. Het belangrijkste blijft dat Nikki Baggerman heeft aangegeven dat het goed met hem gaat.”

Tweede Pinksterdag

De gestaakte bekerfinale Goes-Achilles Veen wordt maandag 20 mei (Tweede Pinksterdag) om 17.00 uur uitgespeeld. Achilles Veen start met een 2-0 voorsprong. “Nikki is absoluut van niet opgeven en dat moeten wij ook niet doen”, besluit trainer Dennis van der Steen.