Inmiddels is het een echte traditie: Fanfare Juliana organiseert themaconcert in Uitwijk

UITWIJK• Het begint inmiddels al een echte traditie te worden. Elk jaar in mei organiseert Fanfare Juliana een spectaculair themaconcert. Aanstaande zaterdag 25 mei staat er een heus musicalspektakel in De Hoogt in Uitwijk op de planning.

“Al weken zijn de leden aan het oefenen voor dit muzikale hoogtepunt van het jaar”, vertelt voorzitter Maaike Uithoven.

“Het is ook niet niks om in relatief korte tijd zoveel muziek in te studeren. Normaal gesproken spelen we tijdens een concert ongeveer vijf muziekstukken, maar om een avondvullend programma samen te stellen, staan er voor dit concert maar liefst veertien stukken op onze lessenaar.”

“Daarnaast zal ook ons jeugdorkest een aantal stukken spelen en treedt band The Classmate Groove net als eerdere jaren weer op. Als bonus zal er een optreden zijn van een verrassingskoor. Zo hebben we ook dit jaar weer een heel gevarieerd programma.”

Grote betrokkenheid

Het instuderen van zo veel muziekstukken vraagt behoorlijk wat van de leden, maar het enthousiasme is hoog. Maaike: “We zijn een kleine vereniging, maar dat betekent niet dat je geen muziek kunt maken.”

De betrokkenheid van onze leden is heel groot

“Het is juist heel belangrijk om actief te blijven en concerten te organiseren. De betrokkenheid van onze leden is heel groot. Dat merken we aan het repetitiebezoek, dat de laatste jaren echt sterk verbeterd is.”

Goede klik met dirigent

Al ruim tien jaar staat Fanfare Juliana onder leiding van dirigent Kees Treffers. Maaike: “Een goede klik met een dirigent is belangrijk en die klik is er. Kees weet elke keer weer het beste uit de muzikanten naar boven te halen, zonder dat de sfeer op de repetitie er onder leidt.”

“Die sfeer is bij Juliana het allerbelangrijkst: gezellig samen muziek maken. En als die sfeer goed zit, ga je ook vanzelf beter spelen. Tien jaar geleden hadden we niet kunnen denken dat we op zo’n hoog tempo zo veel muziek zouden kunnen instuderen. Maar we doen het nu gewoon.”

Jeugdorkest leert ook snel

Dat geldt ook voor het jeugdorkest van Juliana. Heel belangrijk, want van samen muziek maken leer je het meest.

Maaike: “Ons jeugdorkest wordt al een aantal jaren enthousiast gedirigeerd door Sabine Bakker en dat enthousiasme zien we ook terug bij de kinderen. Sabine weet de muziek zo aan te passen dat ook leerlingen die nog niet zo lang les krijgen al mee kunnen spelen. We kunnen wel zeggen dat we met deze twee dirigenten echte kartrekkers hebben. Daar zijn we als vereniging heel blij mee.”

‘Musical’

Een aantal jaren geleden startte de traditie met een groots aangepakt Top 2000-concert. Na het succes van dat concert volgden een Songfestivalconcert en vorig jaar ‘De Vrienden van Juliana Live’. Dit jaar is er gekozen voor het thema ‘musical’.

Het leuke van het thema ‘musicals’ is dat het een heel breed publiek aanspreekt

Maaike: “We proberen in de muziek die we spelen als fanfare veel afwisseling te brengen. Dat is leuk voor het publiek, maar ook voor de leden. Het is heel belangrijk om als vereniging daarin met de tijd mee te gaan. Juliana investeert heel veel in de jeugd. Wij vinden het belangrijk om jonge muzikanten op te leiden en zijn ook erg blij met alle jeugdleden die wij als vereniging hebben. Inmiddels kunnen we niet meer zonder hen.”

“Het leuke van het thema ‘musicals’ is dat het een heel breed publiek aanspreekt. Musicals zijn er in vele soorten en maten. Die diversiteit komt ook naar voren in ons concert. Het wordt echt een avond voor jong en oud die vol verrassingen zal zitten.”

Juliana on Stage vindt plaats op zaterdag 25 mei in De Hoogt in Uitwijk. Aanvang van het concert is 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur (start voorprogramma). Toegang is gratis (giften voor de onkosten zijn welkom).