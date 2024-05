Honderden nieuwe woningen en nieuw sportpark: dit is de toekomstvisie voor Almkerk

ALMKERK • Er komen op de lange termijn, en dan spreekt men over een periode van nu tot 2040 en misschien wel verder, 300 tot 700 nieuwe woningen bij in Almkerk.

Concreter is het getal van 250 nieuwe woningen voor 2030. Het college legt deze plannen op 18 juni voor aan de gemeenteraad. Vorige week zijn omwonenden en belanghebbenden uitgebreid geïnformeerd.

Sportaccommodaties worden verplaatst

Een belangrijk onderdeel van deze toekomstvisie is de verplaatsing van sportaccommodaties in zowel Almkerk als Nieuwendijk. Dit voorziet dan in de volledige samenvoeging, een fusie dus, van de voetbalclubs Almkerk en Altena.

Verenigingen die zich overigens al geruime tijd hebben gevonden in het samenvoegen van de beide jeugdafdelingen.

Wethouder Shah Sheikkariem verwacht dat de verplaatsing van de voetbalclubs, de beide tennisclubs LTV Almkerk en TV De Hei (Nieuwendijk) en korfbalvereniging ACKC, geen problemen gaat opleveren.

Groot nieuw sportpark

Een groot nieuw sportpark voor alle verenigingen met voldoende parkeergelegenheid is geprojecteerd aan de zuidzijde van het riviertje de Alm, niet ver van het gemeentehuis en bioscoop Hollywoud.

“Een grote parkeergelegenheid is voor de sportclubs, vooral op zaterdag, belangrijk. Verder kunnen deze parkeerplaatsen op andere momenten dienen als back-up voor parkeren voor bezoekers aan het gemeentehuis en/of de bioscoop. Een prima oplossing lijkt ons”, aldus Sheikkariem.



• Ontwikkelperspectief Almkerk 2040 en verder.

Minimaal nog vijf jaar

Hij geeft aan dat op deze locatie in de toekomst ook de zo populaire zomerfeesten van Almkerk kunnen plaatshebben. Meteen zegt hij erbij dat het nog wel even gaat duren voordat aan de Alm wordt gevoetbald, gekorfbald en een balletje wordt geslagen. “Ik denk aan een termijn van nog vijf jaar. Nee, zeker geen tien jaar”, is zijn overtuiging.

Drie bouwlocaties

De verplaatsing van de sportaccommodaties ligt ten grondslag aan een goed onderbouwde toekomstvisie, waarin met bewoners, de dorpsraad, ondernemers en verenigingen is overlegd. In het plan wordt gesproken over drie grote en middelgrote bouwlocaties.

De grootste mag ook wel ‘De Almsprong’ worden genoemd, het gebied grenzend aan het nieuwe sportpark, dat weleens ‘De Alm’ als naam kan gaan krijgen. Aan oostelijke zijde loopt de bebouwing door tot de Provincialeweg Zuid.

“Prettig is wel dat er een ontsluiting richting de A27 gemaakt kan worden, zodat de huidige dorpskern weinig verkeersbewegingen krijgt.” Een bouwlocatie zuidelijk van de Alm was lang onbespreekbaar bij de provincie Noord-Brabant. “Wij zijn in gesprek. Er is vanuit het provinciehuis nog geen go, maar wij hebben zeker nog geen keihard nee gekregen.”

Inbreilocaties

Een tweede locatie voor woningen zal minder vragen oproepen en komt vrij door het verdwijnen van de vier voetbalvelden van vv Almkerk en de speelvelden van korfbalclub ACKC.

Een derde, wat meer bescheiden locatie, lig oostelijk van de kern Almkerk, meer bekend als ’t Hoekje, nabij de historische Motte van Altena. De grond is al langer in handen van een projectontwikkelaar. Deze kan straks dus aan de slag. Daarnaast zijn er in de kern nog een aantal zogenoemde inbreilocaties. Bouwen aldaar blijft voor particulieren altijd een optie.

Gronden in Nieuwendijk

Over de toekomst van vrijkomende gronden in Nieuwendijk doet Sheikkariem nog geen uitspraak.

“Een toekomstvisie voor elk van de 21 kernen van Altena is veelomvattend en heeft tijd nodig. Alles moet wel bijdragen aan de ambitie van de gemeente Altena om tot 2040 3000 woningen op te leveren. Daar levert Almkerk met mogelijk zo’n 500 woningen een belangrijke bijdrage aan.”

