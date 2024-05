Voor bijna alle clubs uit Altena staat er in de laatste speelronde iets op het spel

ALTENA • Dit weekend werken bijna alle voetbalclubs in Altena hun laatste reguliere competitiewedstrijd af. Bij vrijwel alle clubs staat er wel iets op het spel. Te beginnen bij Altena’s topclub Kozakken Boys.

De Werkendammers hebben zich in april en mei behoorlijk in de nesten gewerkt. Uit de laatste zes duels werd slechts één schamel puntje gehaald. Daardoor is het verschil met FC Lisse, dat op de enige degradatieplaats staat, nog maar één punt.

Als Kozakken Boys zaterdag uit bij het al veilige Scheveningen wint, gaat het de nacompetitie in. Dan wordt met nog zeven ploegen voor slechts één plaats gevoetbald. Maar, indien Kozakken Boys niet wint en FC Lisse wel, dan valt op het fameuze sportpark Houtrust meteen het doek voor de ‘boys’ en komen zij volgend seizoen uit in de derde divisie.

Nacompetitie voor promotie

Achilles Veen, uitkomend in de vierde divisie, leeft in een roes. Maandag werd door met 1-5 te winnen van GOES, de bekerfinale gewonnen. Twee dagen eerder plaatsten de Veeners zich voor de nacompetitie, met gezien de huidige vorm prima uitzicht op promotie naar de derde divisie.

Ook de derde club van de regio, Almkerk, is na zaterdag nog niet klaar. De Almkerkers gaan de nacompetitie in. Zelf zet men vraagtekens bij een stap naar landelijk niveau in de vierde divisie. Maar mooi is het wel.

Welke tweedeklasser handhaaft zich?

Dan de drie tweedeklassers, GRC 14, Wilhelmina’26 en Sleeuwijk. Voor laatstgenoemde is het doek zaterdag door een 7-2 verlies bij het Waalwijkse WSC al gevallen. Sleeuwijk keert binnen een jaar terug naar de derde klasse. Wilhelmia’26 moet zaterdag bij Hardinxveld winnen om zich in veiligheid te spelen. Bij elke andere uitslag wordt het nacompetitie voor behoud.

GRC 14 won knap bij SVW in Gorinchem. Zaterdag is er in het Almbos een pikant duel met het Roda Boys van voormalig GRC 14-trainer Piet de Kruif. De ploeg uit Aalst is nog titelkandidaat. GRC 14 heeft nog een puntje nodig.

Oppassen voor degradatie uit derde klasse

Van de vier clubs op derdeklasseniveau mag Woudrichem hopen op het spelen van promotiewedstrijden. Het ticket voor de nacompetitie zal in en tegen concurrent Heukelum moeten worden verdiend. Het Andelse Sparta’30 is al gedegradeerd en gaat na 22 jaar naar de vierde klasse.

Altena, dat zaterdag pijnlijk met 2-1 bij ONI verloor, moet heel erg oppassen. De ploeg staat op de definitieve degradatiestreep. Juist nu komt Dongen, dat bij winst kampioen is, op bezoek. Als ONI een punt meer haalt dan Altena, valt aan de Rijksweg in Nieuwendijk het doek. Het spelen van nacompetitievoetbal is voor de ploeg van trainer Rick Kolff uiteindelijk het hoogst haalbare.

En dan nog GDC. De Genderen/Drongelen Combinatie staat op een ‘veilige’ zevende plaats maar moet voor de zekerheid tegen een andere kampioenskandidaat, OSS’20, nog een puntje aan het totaal toevoegen. Pas dan kan trainer Gerrit Molenaar met een gerust hart de overstap naar Sleeuwijk maken.

NOAD’32 weet al waar het aan toe is

De enige zaterdagvierdeklasser, NOAD’32, is vorige week al gedegradeerd vanuit een competitie waar de helft van de teams eruit vloog. Te gek voor woorden eigenlijk. NOAD’32 gaat vanuit de nieuw te vormen vijfde klasse trachten met de terugkerende trainer Rob van Loon het verloren terrein snel terug te winnen.

Meest succesvolle regioteam

Het meest succesvolle regioteam, Be Ready, werd ongeslagen kampioen in de vierde klasse en gaat met een inmiddels versterkt team de stap naar de derde klasse maken. Daar gaat men met uitstekende spelers als Julian Geelhoedt, Luqman Dawit, Kevin Cornet en topschutter Jonathan van Eerd trachten ook een rol van betekenis te spelen. In Hank wordt nagedacht over de stap naar het zaterdagvoetbal. Wat zou het mooi zijn als de club als tweedeklasser horizontaal over zou kunnen stappen.

Bij Dussense Boys is het altijd rustig en ook nu geen promotie- of degradatieperikelen. Een heerlijk clubke waar vergoedingen aan spelers ondenkbaar zijn en na afloop, ongeacht de uitslag, altijd gezellig een pilsje wordt gedronken.

Wout Pluijmert