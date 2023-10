Nieuw kerkgebouw voor Gereformeerde Gemeente in Veen: ‘Heel belangrijk voor onze jonge mensen’

VEEN • Dankbaarheid bij de gemeenteleden van de Gereformeerde Gemeente in Veen. Komende zondag vindt de eerste reguliere kerkdienst plaats in het nieuwe kerkgebouw.

In de gloednieuwe kerk aan de Mussentiend in Veen is plaats voor 500 kerkgangers. Er zijn naast het kerkgedeelte ook nog vier nieuwe kleine zalen en een nieuwe consistoriekamer gecreëerd. Verder is een zaaltje gereserveerd als opbaarruimte.

Het verhaal is bekend. Het oude uit 1962 daterende gebouw was ‘op’. Het gebouw bleek ook niet goed gebouwd te zijn. Betonrot en de vele onkosten die zich in de toekomst zouden openbaren noopte de gemeente tot het nemen van maatregelen.

Meer zaalruimtes en een grotere consistoriekamer waren daarnaast ook een jarenlange wens. In mei 2019 werd dan ook besloten om totale nieuwbouw te plegen.

Eensgezindheid

Diverse commissies werden in het leven geroepen. In 2021 begon uiteindelijk Bouwbedrijf Van den Bogerd uit Zuilichem onder auspiciën van architectenbureau Born uit Sommelsdijk met de nieuwbouw. Om de kosten te drukken werden bepaalde onderdelen in overleg met de aannemer via zelfwerkzaamheid ter hand genomen.

Met acties werden er ook gelden aangeboord. De eensgezindheid onder de gemeente bleek groot. “Een grote groep vrijwilligers heeft met volle inzet de handen uit de mouwen gestoken”, zegt scriba Henk Duister. “Dat verstevigde ook nog eens de onderlinge band.”

Voldoet aan alle eisen

Het nieuwe kerkgebouw, dat bijna vier miljoen euro kostte, ziet er prachtig uit. Het voldoet aan alle eisen die tegenwoordig op het vlak van duurzaamheid gesteld worden.

“Het is gasvrij. Zonnepanelen en een warmtepomp zorgen voor de energie”, vertelt Bas-Jan Bax, voorzitter van de bouwcommissie. Ook het aanzien rondom het nieuwe gebouw kreeg een upgrade met tevens extra parkeerplaatsen.

Imposant orgel

Binnen vallen de riante kerkbanken op. In het oog springt ook het kerkorgel. “Helaas kunnen we dat nog niet gebruiken. Het is nog niet helemaal klaar”, wijst Bax naar het imposante orgel boven de kansel. Orgelbouwer Pels & Van Leeuwen uit Rosmalen is druk doende het orgel, dat een speciale orgelcommissie in Sexbierum op de kop tikte, op te bouwen.

Het orgel, een zogenaamd Bakker-Timmenga pijporgel uit 1911 ziet er overigens van de buitenkant prachtig uit. Op een van de witte wanden is een Bijbeltekst uit psalm 89 geprojecteerd. Die tekst stond ook in het oude gebouw op een witte wand.

Honderd extra plaatsen

Bij een eventuele groei kunnen er nog honderd extra plaatsen worden gecreëerd. De kerkenraad is dankbaar met het nieuwe kerkgebouw. “Heel belangrijk ook voor onze jonge mensen. We hopen dat ze tot in lengte van dagen hier het Woord mogen horen”, stelt kerkenraadslid Bertus Waaijenberg. “Dat het Woord hier een zegen mag zijn voor de kerkgangers. Dat is belangrijker dan een nieuwe gebouw natuurlijk.”

Duister en Waaijenberg spreken ook hun dankbaarheid uit naar Poortvliet Techniek. “We hebben bijna twee jaar in hun bedrijfshal onderdak gekregen om de kerkdiensten daar te houden. Vanwege corona ook nog gedeeltelijk een moeilijke periode.”

Plechtigheden

Voordat zondag voor het eerst in het nieuwe kerkgebouw gezamenlijk wordt gekerkt zijn er nog plechtigheden. Vrijdag is de eerste bijeenkomst voor de gemeenteleden en genodigden geweest. Om 19.00 uur heeft Bas-Jan Bax als voorzitter van de bouwcommissie officieel de sleutel overhandigd aan de voorzitter van de kerkenraad. Daarna is eerst de bijbel geopend en een eredienst gehouden.

Zaterdag is het nieuwe kerkgebouw vanaf 10.00 tot 15.00 uur voor iedereen te bezichtigen.