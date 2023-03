Overlast en vandalisme rond BS De Esdoorn: AltenaLokaal stelt vragen

SLEEUWIJK • Rond Brede School De Esdoorn in Sleeuwijk en het aangrenzende park zou sprake zijn van overlast en vandalisme. AltenaLokaal heeft daarom schriftelijke vragen aan het college gesteld.

‘Tijdens het kernbezoek aan Sleeuwijk bracht de gemeenteraad onder andere een bezoek aan de brede school De Esdoorn. Hierbij werd de fractie van AltenaLokaal geattendeerd op een tweetal zaken’, schrijft John Bakker namens de partij.

‘Het gaat om signalen over overlast en vandalisme rond De Esdoorn en in het aangrenzende park in Sleeuwijk. Wij hebben al eerder signalen over vandalisme rond De Esdoorn ontvangen, maar de laatste melding dateert van rond de jaarwisseling.’

Veilig spelen

Diverse ouders hebben bij raadsleden van AltenaLokaal aangegeven dat zij het niet meer aandurven, om hun kinderen rond De Esdoorn en in het aangrenzende park te laten spelen. ‘Dit terwijl het hier juist gaat om een mooi ‘kluster van speelmogelijkheden’ waar kinderen juist veilig moeten kunnen spelen’, stelt Bakker.

Signalen bekend?

Het raadslid wil weten of het college al eerder signalen over de situatie ontvangen heeft en wat hier in dat geval mee gedaan is. ‘Als het college zich niet in de situatie herkent, kan het college dan haar ‘werkelijkheid’ over deze situatie met de gemeenteraad delen?’, vraagt Bakker. Als het college de situatie wel herkent, wil hij weten wanneer het college de zaken gaat aanpakken.