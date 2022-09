Komst van extra opvanglocatie in Werkendam zorgt voor commotie: ‘Het plan is er doorheen gedrukt’

WERKENDAM • De gemeente Altena gaat een extra opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen en statushouders aan de Vierlinghstraat 17 in Werkendam openen. Voor ondernemers op het industrieterrein en omwonenden kwam deze mededeling donderdagavond als donderslag bij heldere hemel.

In het pand aan de Vierlinghstraat wordt ruimte gecreëerd voor minstens zestig mensen. Dit zullen naast Oekraïense vluchtelingen ook statushouders zijn. ‘Eventuele statushouders die naar de Vierlinghstraat komen, blijven daar tot zij in Altena een huis krijgen toegewezen. Op deze manier kunnen zij alvast inburgeren in de buurt, werk zoeken en de kinderen kunnen naar school’, liet de gemeente donderdagavond weten.

Hoewel de gemeente ook communiceerde de omwonenden van de opvanglocatie middels een brief over de plannen geïnformeerd te hebben, bleek deze brief nog bij niemand op de deurmat te zijn gevallen. Via de media moesten omwonenden vernemen welke plannen de gemeente heeft met het leegstaande kantoorpand. Vrijdag bleek dat er iets is misgegaan bij de verzending van de brief, waardoor de omwonenden de mededeling later ontvingen dan gepland.

Niet alleen dit, maar ook het feit dat de gemeente niet eerst met de omgeving in gesprek is gegaan over de opvang van vluchtelingen en statushouders op het industrieterrein stuit de omwonenden tegen de borst.

‘Doorheen gedrukt’

“Dit voelt een beetje als verraad”, stelt een bestuurslid van ondernemersvereniging BruineKilhaven, die niet met naam genoemd wil worden. “Waarom wordt dit plan niet met de omwonenden besproken? De gemeente zou dit soort dingen moeten overleggen, maar dat doen ze steeds maar niet. Het wordt er gewoon doorheen gedrukt. Wij dachten als ondernemersvereniging goede contacten met de gemeente te hebben. We laten ze alles zien en overleggen veel met de gemeente, maar dit soort dingen laat de gemeente dan achterwege. Dat is, op zijn zachtst gezegd, niet leuk.”

Arie den Dekker, eigenaar van Parcon B.V. in Werkendam, is ook gefrustreerd over de situatie. “Deze besluiten moeten, mijns inziens, overlegd worden met omwonenden en betrokkenen. Ik vind het niet bestuurswaardig dat we via de media moeten vernemen dat deze plannen er zijn. We zien helaas op meer plekken gebeuren dat er niet meer overlegd wordt over plannen, maar dat ze er gewoon doorheen geduwd worden.”

Ook Dick den Hollander, die op een afstand van dertig meter van de opvanglocatie woont, geeft aan ‘totaal niet blij’ te zijn met de gang van zaken. “Ik vind het stuitend dat ze dit plan er in zo’n korte tijd even doorheen drukken. Het pand stond denk ik pas twee weken te koop.”

Geen bewoning toegestaan

Vroeger mocht er op het eerste stuk van de Bruine Kilhaven gewoond worden, maar later werd de vergunning voor de bouw van nieuwe woningen ingetrokken. Hierdoor mogen bedrijfseigenaren of werknemers niet meer (tijdelijk) bij het bedrijf op het industrieterrein gaan wonen. Dat er voor Oekraïense vluchtelingen en statushouders nu een uitzondering wordt gemaakt wringt volgens Den Dekker. “Ik geloof best dat het noodzakelijk is om deze mensen op te vangen, maar leg als gemeente dan in ieder geval uit waarom hiervoor gekozen is.”

De omwonenden zijn bevreesd voor mogelijke overlast. “Die zestig mensen blijven niet de hele dag in het pand zitten. Als je zestig mensen in een hokje bij elkaar zet kan dat goed gaan, maar dat kan ook problemen geven. Daar zal dus ook op gecontroleerd moeten worden, echter is er al een tekort aan wijkagenten”, uit Den Dekker zijn zorgen.

Inloopavond

De gemeente kondigde aan de omwonenden in de loop van oktober uit te nodigen voor een inloopavond. Volgens Den Hollander is dit echter een formaliteit. “Tegen die tijd zitten de vluchtelingen en statushouders waarschijnlijk al bijna in het pand. Het is te zot voor woorden dat ze die inloopavond pas in oktober houden. Wij willen het liefst zo snel mogelijk met de gemeente om tafel.”

Na aanleiding van de ontstane commotie heeft de gemeente inderdaad een gesprek ingepland met de omwonenden. Zij verwachten echter niet dat dit veel zal uithalen. “Het plan is er al. Voor ons zal het dus niet meer toereikend worden”, aldus het bestuurslid van ondernemersvereniging BruineKilhaven. “Ik denk alleen wel dat er ondernemers en omwonenden zijn die even verhaal willen halen en hun zegje willen doen.”