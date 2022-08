Onttrekkings- en beregeningsverbod voor Wijk en Aalburg en omgeving door blauwalg

19 aug, 15:03

WIJK EN AALBURG • Waterschap Rivierenland heeft een onttrekkings- en beregeningsverbod met oppervlaktewater ingesteld in het Land van Heusden en Altena. Bij Wijk en Aalburg, in de Maas en in het Maas-Waalkanaal, zijn namelijk grote concentraties blauwalg gemeten.

Het Waterschap laat onder andere bij Wijk en Aalburg water in voor het Land van Heusden en Altena. Vanwege de hoge concentraties blauwalg moet het invoeren van water in het gebied maximaal beperkt worden. Vanaf andere punten wordt waar mogelijk water naar dit gebied geleid, maar zonder extra maatregelen zal het waterpeil te ver dalen. Met alle gevolgen van dien. Om deze reden is er sinds vandaag een onttrekkings- en beregeningsverbod met oppervlaktewater ingesteld.

Waterschap Rivierenland is het eerste waterschap dat vanwege blauwalg een verbod moet instellen. Met de gemeten concentraties blauwalg adviseert het Waterschap het water niet voor andere doeleinden te gebruiken. Denk daarbij aan honden laten zwemmen, pootjebaden en veedrenking, enzovoort.