Ook in Almkerk worden ‘eindelijk’ coronavaccins gezet

ALMKERK • Een bescheiden feeststemming woensdagmorgen in Het Verlaat in Almkerk. Daar kregen de eerste mensen hun coronavaccinatie. ‘Eindelijk, dat is toch wel het woord.’

“Jij was erbij, op deze eerste dag in Almkerk”, zegt een opgetogen Mieke van Eeten uit Giessen tegen de mensen die woensdagmorgen naar Het Verlaat zijn gekomen voor hun coronavaccin.

Bijzonder moment

De GGD-verpleegkundige noemt de opening van de priklocatie een ‘bijzonder moment’. “Zeker voor deze streek”, zegt ze.

Dat het geen abc’tje is dat GGD West-Brabant woensdag in Almkerk zijn vijfde vaccinatielocatie heeft geopend, blijkt ook uit het verhaal van wethouder Shah Sheikkariem.

“In eerste instantie was Altena niet in beeld, ook niet bij de Veiligheidsregio. Toen hebben als college aan de bel getrokken en hebben we gesprekken gevoerd met de GGD en de Veiligheidsregio. We hebben meerdere locaties nader onderzocht. Fijn dat er uiteindelijk de bereidheid was om naar onze argumenten te luisteren en Het Verlaat uit te kiezen als priklocatie. Daarbij zie je ook dat Altena als grote gemeente meer slagkracht in de regio heeft.”

Trots

Het maakt de wethouder ‘trots’, vertelt hij even daarvoor ten overstaan van de pers. Zeker toen burgemeester Egbert Lichtenberg hem een foto doorstuurde van een bord langs de snelweg: de afslag naar een coronavaccinatie in Almkerk. “Twee jaar geleden had ik niet kunnen bedenken dat ik zoiets zou zeggen”, zegt Sheikkariem lachend.

Hij is vooral ook blij voor de inwoners van Altena. “Ik ben blij dat zij nu dichtbij huis terecht kunnen voor hun vaccin.”

Mark van Beers, MT-lid en verantwoordelijk voor het coronaproces bij GGD West-Brabant, is eveneens ‘blij en verheugd’ dat de eerste prikken in Almkerk kunnen worden gezet.

Verspreiding van vaccins laat op gang

“Eindelijk, want dat is toch wel het woord”, zegt Van Beers. Hij benadrukt dat de verspreiding van coronavaccins daarbij een grote rol speelde. “Die kwam laat op gang.”

Het komende half jaar zetten twintig medewerkers per dag zeven dagen per week wekelijks zo’n 5000 Moderna-vaccins. De GGD zou eventueel nog kunnen opschalen naar 8000 vaccins per dag, maar Van Beers verwacht niet dat dat nodig is.

“Wij gaan op deze manier voldoen aan onze belangrijkste opdracht. Begin juli heeft iedereen die een prik wil er ook eentje gehad.”

‘t Uivernest en De Bolderik

Medewerkers van huisartsenpraktijken springen in Almkerk bij om dat doel te bereiken. Op hun beurt krijgen de huisartsen weer steun van ’t Uivernest in Hank en De Bolderik in Sleeuwijk, die ruimte beschikbaar stellen om patiënten te kunnen vaccineren.

De afgelopen maanden was het voor de gemeente Altena lastig om de verwachtingen te managen, beschrijft Sheikkariem.

Half februari kwam namelijk al het eerste bericht naar buiten dat Het Verlaat in beeld was als priklocatie en dat vanaf april de eerste vaccins gezet zouden worden. Gemeente, GGD en Het Verlaat waren er toen al klaar voor, maar de geplande opening werd naar achteren geschoven.

“Ook de minister moest elke week zijn verhaal bijstellen”, blikt Sheikkariem terug. “Mensen die een oproep hadden gekregen en naar het gemeentehuis belden wanneer ze in Almkerk terecht zouden kunnen moesten we teleurstellen.”

99 procent toonde begrip

De wethouder is het gemopper over het uitstel van de opening niet ontgaan. “Maar 99 procent van de mensen toonde veel begrip. Iedereen begrijpt de crisissituatie waar we inzitten. Ik ben de mensen dankbaar voor hun geduld.”

Tekst gaat verder na de foto.



Woensdagmorgen vroeg stonden al aardig wat mensen in de rij. - Tom Oostra

Hij heeft ook waarderende woorden voor Corrie van den Oever, beheerder van Het Verlaat.

Binnen sporten

Zij ziet de rij mensen die ook buiten het zalencentrum wachten tot ze geprikt kunnen worden met ietwat gemengde gevoelens aan. Nu de versoepelingen binnen sporten weer mogelijk maken, had ze graag de gebruikers van Het Verlaat weer met open armen ontvangen.

Maar net als de sporters zelf, beseft ook Van den Oever dat vaccineren dat moment alleen maar sneller dichterbij brengt. “Iedereen ziet de nut en noodzaak in en doet een stapje opzij voor onze gemeenschap, waarvoor veel dank”, zegt Sheikkariem.

Hij is met de gebruikers van Het Verlaat in gesprek over een tijdelijk ander onderkomen. “Daar gaat zeker goed komen”, klinkt het zelfverzekerd.