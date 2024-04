Met foto’s

BC Virtus kan promotie naar Eerste Divisie al ruiken na ruime winst op DAS

33 minuten geleden

Sport 74 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

WERKENDAM • Nadat de kampioenswedstrijd in rook opging voor BC Virtus - tegenstander Barons gaf aan niet op te komen dagen - was het maandag tijd voor het promotieduel met DAS uit Delft. Het eerste deel van dit tweeluik werd met winst afgesloten door de Werkendammers.

DAS was dit seizoen als tiende geëindigd in de Eerste Divisie. Na een ietwat rommelige voorbereiding voor de bezoekers, waarbij zij hun tenues waren vergeten en deze net op tijd werden aangeleverd, kon de wedstrijd toch beginnen.

De wedstrijd begon rommelig en aan beide kanten werd er in de eerste twee minuten niet gescoord. Bas van der Stelt brak de ban voor Virtus met een zuivere driepunter, gevolgd door nog een driepunter uit de hoek van Julian Schrijvers en weer Van der Stelt vanaf de driepuntslijn.

Virtus bouwt voorsprong uit

Virtus verdedigde geconcentreerd en bouwde langzaam haar voorsprong uit. Na het eerste kwart stond er 18-14 op het scorebord en dit zette zich door in het tweede kwart (28-18). Door gemiste vrije worpen van Virtus kon het niet verder uitlopen, wat wel een smetje op deze wedstrijd was. Toch bleven de Werkendammers geduldig en fel spelen, waardoor ze gingen rusten met 38-26.

In het derde kwart bleef het beeld hetzelfde, met twee teams die hard werkten voor elke bal en rebound en gelijk opgingen qua scoren. Hierdoor begon Virtus het vierde kwart met een stand van 53-39.

Aangezien het duel over twee wedstrijden gaat, was het verschil in punten van groot belang en dus gaf coach Jerome de Vries het sein om nog een stap harder te gaan in het vierde kwart.

Conditioneel sterk

In dit seizoen was vaak gebleken dat Virtus conditioneel sterk was, waardoor het de tegenstander onder druk kon blijven zetten. Dit resulteerde in een aantal fast-breaks en scores van Virtus. De bezoekers zetten daar nog scores tegenover, waaronder een paar driepunters.

Gat van 19 punten

Uiteindelijk eindigde de wedstrijd in 76-57 en kan Virtus de promotie al ruiken. Maar zo ver is het nog niet, want aanstaande donderdag 2 mei staat de terugwedstrijd in Delft op het programma. Als Virtus deze wedstrijd wint of verliest met minder dan 19 punten verschil, mag het zich weer in de Eerste Divisie melden komend seizoen.