Priklocatie Het Verlaat Almkerk opent medio mei

ALMKERK • In Het Verlaat in Almkerk worden vanaf week 20 de eerste coronavaccins gezet.

Week 20 is de week van maandag 17 mei, terwijl eerder nog uitgegaan werd van april.

GGD West-Brabant geeft in een persbericht geen expliciete verklaring waarom nu in mei pas kan worden geprikt in Almkerk. “Nu de verwachting is dat er binnenkort veel meer vaccins geleverd worden, gaan wij in mei drie extra priklocaties openen in West-Brabant”, schrijft de GGD.

Naast Almkerk, openen ook in Breda en Roosendaal priklocaties.

Breda International Airport zou eveneens al in april open gaan. “Vanwege de beschikbaarheid en efficiënte inzet van de vaccins wordt dat begin mei”, staat te lezen.

De GGD is momenteel nog bezig met de inrichting van Het Verlaat.

Liefst zeven dagen per week

Uiteindelijk is het de bedoeling om op alle locaties zo maximaal mogelijk te vaccineren, liefst zeven dagen per week, stelt de GGD verder.

“Het is echter afhankelijk van de beschikbare vaccins hoeveel dagen deze drie locaties vanaf het begin open zullen gaan. Mogelijk is dit niet gelijk zeven dagen per week.”

Mensen kunnen vooralsnog tussen 8:00 uur en 16:00 uur terecht voor hun coronavaccinatie.

Soorten vaccins

Het is niet bekend of de verschillende soorten vaccins op alle locaties beschikbaar zijn.

“Het kan dus voorkomen dat mensen in een andere plaats dan hun voorkeur hun prik moeten halen, omdat niet alle vaccins op alle locaties aanwezig zijn. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bepaalt welk vaccin voor welke doelgroep wordt ingezet, de GGD West-Brabant volgt dit beleid. Dit betekent dat mensen op de locatie niet kunnen kiezen voor een bepaald vaccin. Wij raden mensen aan om een afspraak te maken voor een vaccinatie wanneer zij daarvoor aan de beurt zijn, ook als dat op dat moment niet dichtbij hun woonplaats mogelijk is”, aldus GGD West-Brabant.