Het Verlaat in Almkerk in beeld als priklocatie

ALMKERK • Het is de bedoeling dat Altena met Het Verlaat in Almkerk een eigen priklocatie voor coronavaccins krijgt.

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft een voorkeur uitgesproken om ook in Altena een vaccinatielocatie in te richten.

De gemeente heeft na het voeren van een aantal verkennende gesprekken samen met de GGD West-Brabant bepaald dat Het Verlaat in Almkerk hiervoor de beste optie is.

Als de inrichting van deze locatie doorgaat, wordt deze volgens de huidige planning in april geopend.

Zes dagen per week open

De locatie zal zes dagen in de week geopend zijn, in ieder geval tot en met september. De mensen kunnen op afroep van de GGD de locatie bezoeken. De ruimte kan ook gebruikt worden door de huisartsen. De locaties worden 24 uur per dag zeven dag per week beveiligd.

Een vaccinatielocatie moet aan veel voorwaarden voldoen. Zo moet de locatie goed bereikbaar zijn, voldoende parkeerplaatsen hebben en uiteraard groot genoeg om als zodanig ingericht te kunnen worden.

Pleidooi gehonoreerd

“Dit is een uniek kans voor onze inwoners. Het is erg fijn als zij in onze eigen gemeente gevaccineerd kunnen worden en ik ben blij dat ons pleidooi hiervoor bij de veiligheidsregio is gehonoreerd. Het Verlaat is ook eerder bij vaccinatieprogramma’s van de GGD gebruikt”, zegt burgemeester Egbert Lichtenberg.

“Als wethouder volksgezondheid ben ik erg verheugd met deze optie voor onze inwoners”, aldus wethouder Shah Sheikkariem.

Consequenties

“We zijn hierover ook al enige tijd in gesprek met de huisartsen, ook zij zijn zeer positief over een priklocatie in Altena. Maar het betekent natuurlijk ook dat we met anderen die nu gebruik maken van Het Verlaat in gesprek gaan. De mogelijke consequenties voor hen brengen we nu in kaart. Als dat nodig blijkt, zoeken we voor hen een passende oplossing.”