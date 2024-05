Naast hardloopwedstrijd Omloop van de Biesbosch, ook prestatieloop van 5 kilometer

WERKENDAM • In Werkendam vindt op vrijdagavond 24 mei de Omloop van de Biesbosch plaats, een hardloopwedstrijd van 10 kilometer. Dit jaar wordt voor het eerst ook een prestatieloop van 5 kilometer georganiseerd.

Inschrijven voor zowel de hardloopwedstrijd als de prestatieloop is mogelijk tot 24 mei 12.00 uur via www.inschrijven.nl. Het parcours voert door de Noordwaard in de Biesbosch.

‘Een prachtige overstroomgebied met waterpartijen, bruggetjes en ruige natuur. Enkele keren per jaar loopt het onder en fungeert het als overstroom- / buffergebied voor het teveel aan water. Een prachtig parcours om jouw hardloopskills te tonen’, aldus de organisatie.

Waar is de startlocatie?

Deelnemers wordt geadviseerd om de navigatie in te stellen op De Hilweg 2 in Werkendam, het adres van het Biesbosch MuseumEiland. Na het museum te passeren, volg je nog 2 kilometer de weg Lijnoorden. De start van de wedstrijd bevindt zich aan de Noordwaardweg, 1500 meter ten oosten van Lijnoorden 15 in Werkendam. Langs de Lijnoorden is er mogelijkheid tot parkeren.

De jeugd begint om 18.30 uur met lopen, gevolgd door de senioren een uur later. Het aantal deelnemers is beperkt tot 350 en het parcours is volledig verhard (asfalt).

Meer informatie is beschikbaar op www.omloopvandebiesbosch.nl.