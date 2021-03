Beheerder en gebruikers priklocatie Het Verlaat rekenen op ‘passende oplossing’

ALMKERK • Iedereen zal een beetje moeten inschikken als Het Verlaat in Almkerk vanaf april een priklocatie is. ‘We zullen het samen moeten doen.’

De keuze voor sport- en zalencentrum Het Verlaat als vaccinatielocatie in Altena kwam bij beheerder Corrie van den Oever ‘allemaal vrij rap binnen’.

Het was eerder al wel ter sprake gekomen tijdens gesprekken met wethouder Shah Sheikkariem, maar ze was in het begin, toen de kogel eenmaal door de kerk was, naar eigen zeggen ‘heel sceptisch’.

Het Verlaat is sinds 15 maart vorig jaar dicht met een korte periode van opening in de zomermaanden en Van den Oever kijkt er naar uit de gebruikers weer te verwelkomen.

Voelt heel dubbel

“Dat is mijn maatschappelijk plicht, ik zou zo graag gewoon weer m’n werk willen doen. Aan de andere kant snap ik de gemeente en de GGD ook. Altena kende een hoge besmettingsgraad en ik vind het ook belangrijk dat ouderen niet ver hoeven te reizen voor hun coronavaccinatie. Het voelt voor mij dus wel heel dubbel.”

Het is de bedoeling dat mensen vanaf volgende maand en dan tot en met september in Het Verlaat terecht kunnen voor hun vaccinatie. Dat betekent dat de verenigingen en ook Almkerkse basisscholen, als er in het voorjaar versoepelingen van de coronamaatregelen komen, geen gebruik kunnen maken van het gebouw.

Basisschoolkinderen mogen weliswaar binnen de huidige maatregelen al binnen sporten, maar d’Uylenborch kiest er voorlopig bewust voor om even geen gebruik te maken van de sportzaal.

Buiten spelen

“In deze coronaperiode vinden wij het belangrijk dat de kinderen buiten spelen”, zegt directeur Hennie Schermers. “En ook vinden we het vanwege corona nu niet verantwoord om met meerdere scholen gebruik te maken van de zaal en de attributen.”

De sportcoaches zorgen voor extra beweegactiviteiten op het plein van d’Uylenborch en de leerlingen missen dan wel een bepaalde elementen van het beweegonderwijs, Schermers voorziet geen problemen als er even geen gebruik kan worden gemaakt van Het Verlaat.

Effectieve prikcampagne

“Ik heb hier nog geen kind, ouder of leerkracht over horen mopperen. Ik hoop op een effectieve prikcampagne en ik juich het alleen maar toe mensen zich in hun eigen gemeente kunnen laten inenten.”

Bij badmintonverenigingen ABC wil voorzitter Sjaak van Herpen nog niet teveel op de zaken vooruitlopen. “Officieel zijn we nog niet geïnformeerd, we zouden deze week een brief krijgen.”

Van Herpen vindt het ‘heel vervelend’ als de badmintonners, als het straks weer mag, niet in Het Verlaat kunnen sporten.

De Jager Giessen

“Aan de andere kant is dit ook wel een bijzondere situatie. Voor ons zou dan het handigste zijn als we kunnen uitwijken naar sporthal De Jager in Giessen. We zullen even moeten roeien met de riemen die we hebben. Ik verwacht dat we samen met de gemeente wel een passende oplossing zullen vinden.”

Daar rekent beheerder Van den Oever eveneens op. Ze is uiteindelijk ook ondernemer, stelt ze. “We zullen het samen moeten doen, zoals Rutte ook telkens zegt. Heel even volhouden nog.”

Wethouder Sheikkariem is ‘erg blij ‘dat Altena een eigen vaccinatielocatie krijgt.

“Het is erg fijn dat onze inwoners op korte termijn niet meer zo ver hoeven te reizen. Ook voor de huisartsen is het prettig dat zij gebruik kunnen maken van een extra locatie voor het vaccineren”, zegt hij.

Dat neemt niet weg dat dit soort beslissingen nadelig uitpakt voor anderen, in dit geval voor de gebruikers van Het Verlaat, vervolgt hij.

Samen inventariseren

“Zij moeten toch een aantal maanden elders hun activiteiten uitvoeren. Daar hebben we als gemeente oog voor. Samen met hen inventariseren we welke ruimte zij precies nodig hebben en aan welke eisen een ruimte moet voldoen. Vervolgens zoeken we samen een passende oplossing. We begrijpen dat deze tijdelijke vaccinatielocatie voor hen vervelend is. Tegelijkertijd, dat hebben we ook al gemerkt, hebben we er alle vertrouwen in dat ook zij het belang van deze vaccinatielocatie onderschrijven en dat zij mee willen werken aan een tijdelijke andere huisvesting.”