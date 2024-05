Zonnebloem Woudrichem e.o zoekt dringend bestuursleden: nu geen activiteiten mogelijk

53 minuten geleden

WOUDRICHEM • De Zonnebloem in Woudrichem en omgeving staat voor een grote uitdaging. Enkele bestuursleden hebben om persoonlijke redenen hun functies moeten neerleggen, waardoor de afdeling momenteel niet in staat is om activiteiten te organiseren.

Om het werk voort te zetten, zoekt de Zonnebloem dringend nieuwe bestuursleden. De afdeling, actief in Andel, Rijswijk, Giessen, Uitwijk, Woudrichem, Oudendijk en Sleeuwijk, heeft vacatures voor penningmeester, bestuurslid activiteiten, bezoekwerk en secretaris.

“Deze rollen zijn van cruciaal belang om de continuïteit van de activiteiten en ondersteuning van de Zonnebloem te waarborgen voor mensen met een fysieke beperking”, laat voorzitter Raoul Nijst weten.

Interesse in een functie?

De Zonnebloem nodigt geïnteresseerden uit om een kijkje te nemen op www.zonnebloem.nl/woudrichem.

Voor verdere vragen of een kennismakingsgesprek kun je een e-mail sturen naar Raoul Nijst via woudrichem-en-omstreken@outlook.com. Hij zal zo snel mogelijk contact opnemen om de mogelijkheden te bespreken.