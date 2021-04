College: ‘In Het Verlaat kan straks zeven dagen per week worden gevaccineerd’

ALMKERK • Als de priklocatie medio mei open gaat, kan in zalencentrum Het Verlaat in Almkerk zeven dagen per week gevaccineerd worden.

Het college van Altena gaat geen beperkingen opleggen aan het aantal dagen dat mensen in Almkerk terecht kunnen voor hun coronavaccin.

Afhankelijk van levering en bereidheid

Of er daadwerkelijk zeven dagen geprikt kan worden is overigens afhankelijk van de levering van coronavaccins en de vaccinatiebereidheid, laten woordvoerders van de gemeente Altena en ook de GGD West-Brabant desgevraagd weten.

Het Verlaat is in ieder geval ingericht om alle dagen van de week te kunnen vaccineren en er zijn ook genoeg mensen beschikbaar om de prikken te zetten, zegt de gemeentewoordvoerder.

Genoeg vaccins

De primaire wens van wethouder Shah Sheikkariem is nu dat er straks in week 20 genoeg vaccins beschikbaar zijn om in Almkerk te kunnen starten.

Hij maakt Het Verlaat, de GGD en de betrokken mensen van de gemeente een compliment voor de inrichting van de priklocatie. “Het Verlaat is er klaar voor”, stelt de wethouder tevreden.

Liefst zeven dagen per week

De GGD liet dinsdag al weten dat het de bedoeling is om om ‘op alle locaties zo maximaal mogelijk te vaccineren, liefst zeven dagen per week’.

Eerder deze maand had de VVD-fractie in Altena nog vragen gesteld aan het college over het aantal dagen dat Het Verlaat geopend zou zijn als vaccinatielocatie.