VVD Altena: ‘Waarom geen zeven dagen per week vaccineren in Almkerk?’

ALTENA • De VVD-fractie in Altena is verbaasd dat er in Almkerk geen zeven maar zes dagen in de week gevaccineerd gaat worden tegen Covid-19. Pim Bouman heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W.

In Almkerk wordt Het Verlaat momenteel ingericht als vaccinatielocatie. Op de website van de GGD staat dat er zeven dagen per week zal worden gevaccineerd, maar de locatie in Almkerk gaat zes dagen per week open. Bouman: “De VVD is van mening dat de gemeente de GGD maximaal moet faciliteren in de uitvoering van haar werk. Daar past geen gedeeltelijke beschikbaarstelling van de locatie bij.”

De VVD vraagt aan het college of de berichtgeving over de openstelling gedurende zes dagen per week klopt, en zo ja, wat hiervan de reden is.

Wanneer gesloten?

Namens de VVD-fractie kaart Pim Bouman ook aan: ‘Als het juist is dat er slechts zes dagen per week wordt gevaccineerd, op welke dag is de vaccinatielocatie dan gesloten en wat is de reden dat juist die dag niet wordt gevaccineerd en niet een andere willekeurige dag in de week? Als het juist is dat er slechts zes dagen per week wordt gevaccineerd, komt het initiatief voor deze beperking dan van uw college of vanuit de GGD? Als de GGD zeven dagen in de week gebruik wenst te maken van de vaccinatielocatie, is het college dan bereid de locatie hiervoor beschikbaar te stellen?’

Het college moet nog antwoorden op de vragen van de VVD.