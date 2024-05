Van West Side Story tot The Lion King: themaconcert Fanfare Juliana voert langs bekende musicals

54 minuten geleden

Nieuws 91 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

UITWIJK • Na weken van voorbereiding en hard repeteren was het afgelopen zaterdag dan eindelijk zover: het grote musicalspektakel ‘Juliana on Stage’. Er had zich zoveel publiek verzameld in De Hoogt in Uitwijk om het jaarlijkse themaconcert van Fanfare Juliana mee te maken, dat er nog voor 20.00 uur geen lege stoel meer te vinden was.

Samen met band The Classmate Groove presenteerde het A-orkest, onder leiding van Kees Treffers, en het B-orkest, onder leiding van Sabine Bakker, een avondvullend programma vol verrassingen.

Bekende musicals

De muzikale avond voerde langs een flink aantal bekende musicals. Van West Side Story tot Grease, van The Lion King tot Mary Poppins, van Cats tot de Drie Biggetjes: het passeerde allemaal de revue.

Als slotstuk van de avond werden twee stukken opgevoerd samen met pop-up koor Chapeau, dat ook het voorprogramma van de avond verzorgde. Als heus nonnenkoor vertolkten zij samen met de fanfare I Will Follow Him uit de musical Sister Act. Als grande finale werd de avond afgesloten door alle muzikanten met A Brand New Day.

‘Bijzonder om zoiets te organiseren’

Voorzitter Maaike Uithoven blikt met een positief gevoel terug op de avond: “We kijken terug op een zeer geslaagd concert en zijn dankbaar voor de inzet van onze beide dirigenten, de leden en de vele vrijwilligers die deze avond mogelijk hebben gemaakt. Er is echt veel werk verzet en iedereen heeft heel enthousiast meegedacht.”

“Het is heel bijzonder om als kleine vereniging zoiets moois te kunnen organiseren. Dit laat zien dat muziek echt verbindt. Als vereniging kijken we nu alweer uit naar het themaconcert van volgend jaar, maar nu gaan we eerst toewerken naar ons zomeravondconcert op dinsdagavond 25 juni bij de muziektent in Uitwijk.”