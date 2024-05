Kosten nog moeite gespaard bij Maestro Nieuwendijk 2.0: Tonny van Drunen wint gouden baton

NIEUWENDIJK • In een bomvolle sporthal ‘De Iris’ hebben zaterdagavond vijfhonderd mensen genoten van de spektakelshow Maestro Nieuwendijk 2.0. Serieuze, spannende en hilarische momenten wisselden elkaar in rap tempo af, terwijl de vijf kandidaten het orkest van fanfare O.N.S. in toom probeerden te houden. Tonny van Drunen wist de meeste punten bij elkaar te dirigeren en ging er in deze muzikale strijd met de gouden baton vandoor.

De driekoppige Nieuwendijkse vakjury bestaande uit Hans Leenders, Lijn van der Wiel en Gerrit Oldenburg had er een pittige kluif aan, want het verschil in punten was niet heel groot. Alle kandidaten hadden op hun eigen manier een bepaald talent.

Publiekslieveling

Zo ontpopte mannenkoor voorzitter Hillebrand Dekker zich al gauw als publiekslieveling, vooral vanwege zijn nuchtere en humorvolle manier van doen. Hij kreeg de lachers op zijn hand door het orkest geen succes maar sterkte toe te wensen, vergat zijn eigen koor aan te geven, maar herstelde dit alles met een brede glimlach. Helaas vertaalde zich dit niet in de meeste punten, maar eindigde hij onderaan de ranglijst.

Ontroeren

Dominee Nico de Lange wist het publiek in de zaal te ontroeren met twee gevoelige nummers, en kon vooral de natuurlijke rust die hij uitstraalt op het orkest en in de muziek overbrengen. Dat leverde een mooi puntenaantal op, maar niet genoeg om te winnen. Ook Mirjam Schram, bekend van de huisartsenpraktijk, wist het orkest en de jury op haar geheel eigen wijze te inspireren en te imponeren.

Burgemeester ‘rockt’

Uiteindelijk ging de strijd om de gouden baton tussen burgemeester Egbert Lichtenberg en vrijwilligster Tonny van Drunen. De burgemeester ‘rockte de pan uit’ met zijn in passende AC/DC kledij vertolking van Highway to Hell, maar eindigde toch als tweede. Het was Tonny die met haar combinatie van muzikaliteit, creativiteit en gevoel voor theater de meeste punten wist binnen te slepen.

Voor dirigent Anneke-Konings-Kros moet het een vreemde gewaarwording zijn geweest om bij een concert van ‘haar’ eigen fanfare O.N.S. niet te dirigeren, maar het geheel met groot enthousiasme te presenteren. Haar rol in de voorbereiding in dit spektakel was echter van onschatbare waarde, omdat zij alle kandidaten heeft gecoacht en dirigeerles heeft gegeven, en het orkest heeft klaargestoomd voor deze avond.

Kosten nog moeite gespaard

Ook voor de orkestleden van de fanfare was dit weer een bijzondere ervaring. De fanfare die dit jaar haar negentigste verjaardag viert organiseerde dit evenement ook al in 2017, en zag dit als een mooie uitdaging in haar jubileumjaar om zichzelf aan het dorp te presenteren. Kosten noch moeite werden gespaard om alles tot in de puntjes te verzorgen, en met dank aan de vele sponsoren en het publiek dat een kaartje kocht kon er een fantastische avond worden neergezet.