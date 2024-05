Waterballet bij NK juniorracing: Mika uit Dussen scoort toch punten voor kampioenschap

16 minuten geleden

Sport 54 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

REGIO • Mika Schalken uit Dussen heeft dit weekend weer wedstrijden voor het NK juniorracing verreden. Tijdens de derde en vierde wedstrijd van het NK juniorracing op circuit de Landsard in Veldhoven was het een natte boel.

Op vrijdag waren de vrije trainingen en op zaterdag de kwalificaties en wedstrijden. De baancondities waren slecht, met diepe plassen en weinig grip. Daarom werd besloten om op vrijdag niet veel te rijden. De ronden die wel werden gereden, waren door plassen en flink glibberen.

Regenbanden niet toegestaan

Op zaterdag werd alles gedaan om het circuit te verbeteren. Er werd 35.000 liter water weggepompt en de lay-out werd aangepast om de races toch door te kunnen laten gaan. Het was erg lastig omdat de Molenaar NSF100 Cup, waar Mika in uitkomt, normale banden gebruikt en regenbanden niet zijn toegestaan. Het doel was om niet te crashen en de balans te vinden tussen de plassen en de betere gedeeltes van het circuit.

In de kwalificatie zat Mika lange tijd rond de vijfde plaats. Helaas had hij in de laatste twee rondjes te veel last van verkeer en kon hij niet verbeteren, waardoor hij terugzakte naar een achtste startplaats.

Veel inhaalacties nodig

In race 1 kwam Mika goed weg, maar bij het uitkomen van bocht één moest hij een omvergereden pion ontwijken en belandde hij in de natte graskant. Pas aan het einde van het rechte stuk kon hij zijn Honda het gras uit sturen. Hierdoor lag hij allerlaatste, maar hij wist snel het gat naar het veld dicht te rijden. Hij gaf niet op, bleef vechten en reed goede tijden. Uiteindelijk, na veel inhaalacties, finishte hij als achtste.

Valpartijen

In race 2 was er weer veel gedrang in de eerste paar bochten. Na wat verschuivingen en een val kwam Mika als vierde door. In de derde ronde viel er iemand voor Mika, waardoor hij wat tijd verloor op de eerste twee. Hij wist zich snel te herstellen en het gat te dichten, maar helaas werd de race na een paar ronden afgebroken vanwege een valpartij. Er kwam geen herstart, waardoor Mika als derde eindigde.

Hij was blij met dit resultaat, maar besefte ook dat er meer mogelijk was op deze lastige en verraderlijke baan. In de daguitslag eindigde Mika op de zesde plaats en scoorde hij weer punten voor het kampioenschap.

De volgende race is op 15 juni in Assen.