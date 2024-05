• Raïsa Schoon (links) en Katja Stam met hun bronzen medaille in Espinho.

Raïsa Schoon uit Werkendam en Katja Stam winnen brons in aanloop naar Olympische Spelen

7 minuten geleden

Sport 25 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

WERKENDAM • Raïsa Schoon uit Werkendam behaalde dit weekend met haar partner Katja Stam een knappe bronzen medaille in het sterk bezette toernooi in Espinho in Portugal.

In aanloop naar de Olympische Spelen van Parijs komende zomer worden er op het hoogste niveau nog een aantal belangrijke toernooien gespeeld. Deze Elite-16 toernooien, waaraan de zestien hoogstgeplaatste teams van de wereld meedoen, vormen een opmaat voor de krachtsverhoudingen. Daarnaast zijn ze voor sommige teams nog belangrijk voor plaatsing voor de Spelen.

Raïsa Schoon en Katja Stam zijn inmiddels geplaatst. De laatste drie toernooien eindigden ze bij de beste vier teams, en daarmee tonen ze zich een serieuze medaillekandidaat.