'n Tikkie Anders viert 10-jarig bestaan: 'Knetterhard werken, maar voor deze gasten wil ik niet anders'

SLEEUWIJK • In het hart van het Sleeuwijkse winkelcentrum de Nieuwe Es bevindt zich vanaf het prille begin een lunchroom waar mensen met een beperking zorgen voor een extra hartelijke ontvangst.

Ze schenken koffie, bereiden soep en broodjes, poetsen het bestek, nemen de telefoon op en nog veel en veel meer. Met de lunchroom ging een droom van Nienke de Groot in vervulling om mensen met een beperking de kans te geven te participeren in de maatschappij. Een plek waar ze belangrijk werk doen, een zinvolle dagbesteding hebben en waar ze mogen zijn wie ze zijn.

Nienke: “Het pure van deze mensen. De knuffel die je van zes mensen tegelijk krijgt als je binnenstapt. Ik geniet daar iedere dag opnieuw van. Het is knetterhard werken, maar voor deze gasten wil ik niet anders. Hén een kans geven in de wereld. Hén belangrijk laten zijn. Hén het gevoel geven dat ze er toe doen.”

Droom die uitkomt

Nienke groeide op met een oudere meervoudig gehandicapte broer. Daardoor wist ze al jong dat ze juist voor deze groep mensen een steentje wilde bijdragen. Ze deed de opleiding SPH en werkte tien jaar lang bij de SOVAK.

Nienke: “Ik droomde ondertussen van een dagbesteding voor mensen met een beperking, weg van hun vaste plek en weg van altijd weer dezelfde mensen. Toen winkelcentrum De Nieuwe Es ontwikkeld werd zag ik kansen voor daghoreca. Dat had Sleeuwijk nog niet. Ik ging met het idee naar de SOVAK, maar daar durfde men het risico niet te nemen.”

“Daarop heb ik zelf een stichting opgericht en met allerlei acties, benefietconcerten, sponsoring en fondsenwerving geld bij elkaar gesprokkeld. Zo werd op 14 juni 2014 lunchroom ’n Tikkie Anders geopend.”

‘We doen dit echt met elkaar’

Met hulp van een aantal bevlogen vrijwilligers verzorgden mensen met een beperking vanaf dat moment overdag in Sleeuwijk koffie met iets lekkers, een lunch en een borrelplank. Het werd een dusdanig succes dat er begeleiders aangenomen moesten worden. Nienke deed het niet meer ‘alleen’, maar nu met een team.

Daarnaast werd in 2019 Kadofabriek ’n Tikkie Verderop geopend; een sfeervolle winkel met delicatessen, lekkere zelfgemaakte producten en originele kadootjes. In beide initiatieven samen vinden nu dertig mensen met een beperking een werkplek en werken acht zorggediplomeerde begeleiders en dertig tot veertig vrijwilligers.

Nienke: “Mijn rol is dus behoorlijk veranderd. Maar we doen dit echt met elkaar. Ik houd niet van hiërarchie. Ik kom wel voor uitdagingen te staan. Het moeilijkste vind ik de keren dat ik mezelf er toch boven moet plaatsen.”

Coronajaren als uitdaging

Een uitdaging waren ook de coronajaren. De goedlopende lunchroom ging dicht en de Kadofabriek moest z’n bekendheid nog krijgen. De vaste lasten moesten ondertussen wel doorbetaald worden. Met haar creativiteit, flexibiliteit en het vermogen om in te spelen op veranderingen wist Nienke het hoofd echter boven water te houden.

Na een succesvolle crowdfunding draaien ’n Tikkie Anders en ’n Tikkie Verderop ondertussen alweer geruime tijd op eigen kracht.

Vanuit de lunchroom worden inmiddels ook bijna dagelijks lunches of borrelhapjes gemaakt voor bedrijven en in de Kadofabriek worden niet alleen koekjes en taarten gemaakt, maar ook warme maaltijden voor de buitenschoolse opvang. En dan zijn er natuurlijk de kerstpakketten.

Verbindende humor

Nienke: “Tegen de kerst is het heel erg druk. Er wordt dan door iedereen heel hard gewerkt. Dat lukt alleen maar als je plezier hebt en veel lacht met elkaar. Ik probeer altijd verbindend te zijn door met humor een goede sfeer te creëren, waarin iedereen mag zijn wie hij of zij is.”

En voor de zoveelste keer zegt ze: ”Maar het draait niet om mij. Het gaat om die gasten en om wat we met elkaar doen.”

10-jarig bestaan wordt gevierd

Om te vervolgen: “Zonder steun van al onze klanten, van het personeel en van al die onmisbare vrijwilligers hadden we het tienjarig jubileum nooit gehaald. En dat gaan we vieren! Met allerlei acties in de week voorafgaand aan 15 juni.”

“We sluiten af met de show Tikkie Got Talent, waarbij medewerkers, begeleiders en vrijwilligers hun talent kunnen laten zien. Wat ik ga doen? Een duet zingen met een medewerker.”

