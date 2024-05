Nationaal Park De Biesbosch bestaat 30 jaar en zo wordt dat gevierd

ALTENA • Het is dit jaar precies dertig jaar geleden dat De Biesbosch de status ‘Nationaal Park’ kreeg.

Onder de naam ‘De Biesbosch: Een B&B vol leven’, als knipoog naar het televisieprogramma ‘Bed & Breakfast vol liefde’, nodigt het Biesboschnetwerk omwonenden en bezoekers uit om dit jubileum mee te komen vieren. De aftrap van de feestelijkheden vindt plaats in estafettevorm op 24 mei, 1 en 8 juni.

Wat zijn Nationale Parken?

‘Nationale Parken’ zijn aaneengesloten natuurgebieden met een oppervlakte van tenminste duizend hectare. Waarbij ieder park zijn eigen fraaie landschap en bijzondere plant- en diersoorten heeft.

De 21 Nationale Parken in Nederland zorgen ervoor dat de karakteristieke natuur, landschappen en biodiversiteit behouden blijven en dat bezoekers van deze Nederlandse parels kunnen blijven genieten. Educatie, beleving en onderzoek staan daarbij centraal.

Vanwaar deze titel?

Maar hoe kwam De Biesbosch dan aan zo’n titel, dertig jaar geleden? Dat had alles te maken met het feit dat de Biesbosch een zoetwatergetijdengebied is en daarmee van groot belang is voor allerlei soorten flora en fauna.

Zoetwatergetijdengebieden zijn er namelijk amper in Europa, en in West-Europa is er geen één. Eigenlijk kennen we in Europa alleen de Donaudelta in Roemenië en de Biesbosch als zoetwatergetijdengebieden.

Veranderingen in het gebied

In de afgelopen dertig jaar is er van alles veranderd in het natuurgebied. Langzamerhand veranderde De Biesbosch namelijk van recreatiegebied naar natuurgebied. Er kan nog steeds volop gerecreëerd worden, maar de rust voor de natuur staat nu hoger op de ranglijst.

De recreatie en de natuur in balans brengen, dat werd het doel. Kreken tijdelijk afsluiten omdat nieuwe soorten zich er vestigden, of luwte gebieden dicht houden voor boten tijdens de winterrustregeling, het gebeurt er allemaal.

Ik denk dat mensen zich niet bewust zijn van hoe cruciaal de rol van De Biesbosch is in een wereldwijd ecosysteem

‘Rol van Biesbosch is cruciaal’

Maar één ding veranderde nooit: de waarde van dit natuurgebied voor Nederland. “Ik denk dat mensen zich niet bewust zijn van hoe cruciaal de rol van De Biesbosch is in een wereldwijd ecosysteem”, vertelt boswachter Cynthia van ’t Hoff.

“We zijn echt een ‘Bed & Breakfast’ voor ontelbaar veel bijzondere soorten dieren en planten. En daar mogen we als inwoners van de gemeente Altena best een beetje trots op zijn.”

Europese dag van het park

De eerste festiviteit is op 24 mei, de Europese Dag van het Park, en vindt plaats op het Biesbosch MuseumEiland in gemeente Altena. De week erna, op 1 juni, organiseert Biesboschcentrum Dordrecht de Dag van de Biodiversiteit met diverse activiteiten. Drimmelen neemt op 8 juni het stokje over met een feestelijke bijeenkomst in de Bernarduskerk in Made.

Doosje vol verhalen

In elke Biesboschgemeente wordt door een bestuurder een ‘doosje vol verhalen’ overhandigd aan een Biesboschgids, als blijk van waardering voor dertig jaar inzet voor de Biesbosch en ter inspiratie bij excursies.

Film in première

Daarnaast is op de drie data een primeur. Een gloednieuwe korte film: De Biesbosch door Arendsogen. De film neemt de kijker in 15 minuten mee door alle seizoenen met in de hoofdrol de visarend en met een mooie bijrol voor de zeearend.

In elke gemeente zal boswachter Harm Blom van Staatsbosbeheer op zijn eigen beeldende wijze een toelichting geven op de film in de vorm van een lezing. De overhandiging van het doosje vol verhalen en de film met lezing is op alle drie de data gratis toegankelijk. Vanwege de beperkte ruimte is het nodig om te reserveren.

Aanmelden voor activiteiten

De festiviteiten op 24 mei en 1 juni zijn inmiddels volgeboekt, maar voor de lezing en film op 8 juni in Made zijn nog wel plaatsen beschikbaar. Aanmelden voor 8 juni kan via VVV Biesbosch Drimmelen (info@vvvbiesboschdrimmelen.nl).

Tot eind oktober vinden op diverse plekken en data activiteiten en excursies plaats in het teken van ‘B&B vol leven’. In de herfstvakantie worden de feestelijkheden afgesloten met een Laarzendag.

Madelief Helmhout