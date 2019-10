Huurders buigen zich over voorgenomen fusie corporaties

SLEEUWIJK • Huurdersbelangenvereniging Land van Heusden en Altena houdt op woensdag 13 november in De Bolderik in Sleeuwijk een ledenbijeenkomst over de voorgenomen fusie van Woonservice Meander en Woonlinie.

Willem Bijl, directeur van Woonservice Meander, zal tijdens die bijeenkomst de meerwaarde van de fusie voor huurders toelichten. De huurdersbelangenvereniging wil vooral van de huurders horen wat ze van de fusie vinden en onder welke voorwaarden ze al dan niet akkoord gaan met de fusie.

In de Woningwet is bepaald dat huurdersorganisaties instemmingsrecht hebben bij fusie van corporaties. De huurdersbelangenvereniging moet haar zienswijze vóór 28 november indienen bij Woonservice Meander. Ook gaat de huurdersbelangenvereniging in overleg met huurdersvereniging Inbreng van Woonlinie over de voorgenomen fusie.

Afspraken

Bij de prestatieafspraken met de gemeente Altena en de woningcorporaties in de regio werken de huurdersverenigingen in de regio al langer samen. Ook volgden zij een gezamenlijk traject onder leiding van de Woonbond om te komen tot meer samenwerking. Daar was ook huurdersvereniging ANUW van Woonstichting Land van Altena bij betrokken.

De bijeenkomst in De Bolderik op woensdag 13 november begint om 19:30 uur.

Alle huurders worden uitgenodigd deze avond bij te wonen.